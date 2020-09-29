Белгородские энергетики с начала года выявили 206 случаев энерговоровства

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За восемь месяцев текущего года сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» выявили на территории региона 206 фактов безучетного потребления электроэнергии. Многочисленные факты нарушений как стороны физических, так и юридических лиц выявлены путем анализа динамики отпуска и приема электроэнергии в сеть в разрезе каждого потребителя. Значительное расхождение в объемах – тревожный сигнал и повод для проведения проверки.

В торговых центрах Белгорода выявлено два случая хищения на сумму более 1,5 млн руб., по ним инициированы судебные иски. Чтобы исказить фактические значения потребляемой электроэнергии, собственники вмешивались в конструкцию приборов учета с помощью дополнительных устройств, не предусмотренных заводом-изготовителем. Общий объем потребленного таким образом ресурса был рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства № 442 от 4 мая 2012 года по допустимой длительной токовой нагрузке вводного провода и составил более 600 тыс. кВтч.

Среди физических лиц имеются многочисленные факты вскрытия или повреждения пломб, установки магнитов, несанкционированного вмешательства в работу счетного механизма. Все это служит прямым доказательством безучетного потребления и обнаруживается так же путем сравнения объемов отпущенной и потребленной электроэнергии. Последовательное оснащение трансформаторных подстанций интеллектуальными приборами технического учета позволяет «Россети Центр Белгородэнерго» делать это автоматически, быстро и точно определяя очаги возникновения потерь.

В общей сложности за восемь месяцев белгородские энергетики составили 74 акта неучтенного потребления на юридических лиц и 132 на нарушителей из числа физических лиц общим объемом 16,7 млн руб.

Белгородэнерго напоминает, что безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии согласно статье 7.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За повторное незаконное подключение с 2019 года штраф увеличен почти вдвое. За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет. Кроме этого, несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учёта может угрожать жизни и здоровью людей. Из-за скрытой проводки, врезок в схему электроснабжения нередко возникают короткие замыкания и пожары, а качество электроэнергии снижается.