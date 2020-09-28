Житель Строителя нашел в парке Маршалково минометную мину 82 мм

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Практически каждый день взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области ликвидируют взрывоопасные предметы на территории региона. Мины, гранаты, артиллерийские снаряды — белгородская земля переполнена ими со времен ожесточенных боев со времен Великой Отечественной войны. Только за прошедшую неделю специалистами было обезврежено и ликвидировано 17 боеприпасов. Так, 21 сентября в парке Маршалково города Строитель, очевидец во время прогулки обнаружил минометную мину 82 мм.

21 сентбря в селе Дубравка Губкинского городского округа рабочие во вреся сельскохозяйственных работ нашли в поле 5 артиллерийских снарядов 45 мм. 22 сентября в селе Беловское Белгородского района очевидцем по улице Заречная был обнаружен артиллерийский снаряд 45 мм. В хуторе Ржавец Шебекинского городского округа 25 сентября во время покоса подсолнуха комбайнер обнаружил 2 артиллерийских снаряда 88 мм. Позже, около села Березовка Ивнянского района, очевидец нашел 3 артиллерийских снаряда 45 мм, 50 мм и 76 мм.

В селе Двулучное Валуйского городского округа в лесополосе была найдена противотанковая мина ТМ-35. В поселке Батрацкая Дача Шебекинского городского округа в поле были обнаружены 2 минометные мины 81 мм. 27 сентября в поселке Новосадовый Белгородского района отдыхающие на берегу реки Северский Донец нашли артиллерийский снаряд 45 мм.

Все найденные боеприпасы были обезврежены взрывотехниками поисково-спасательной службы и ликвидированы на специальном полигоне.