На Общем собрании акционеров Сбербанка обсудили ключевые результаты работы за 2019 год

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В 2019 году Сбербанк заработал 845 млрд рублей чистой прибыли. По этому показателю Сбербанк - № 1 в Европе и десятый банк в мире. Рентабельность капитала превысила 20% - это лучший показатель среди 50 крупнейших банков мира. Достаточность базового капитала достигла цифры 13,4% - это выше 12,5%, которые были установлены в качестве цели в дивидендной политике. Об этом и других ключевых результатах работы за прошедший год было сказано на Общем собрании акционеров.

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«Сбер - это наше новое лицо»

Общее собрание акционеров на этот раз прошло в форме заочного голосования. К акционерам в прямом эфире обратился Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Он отметил, что число активных розничных клиентов банка за прошлый год выросло до 96 млн человек, а корпоративных - до 2,6 млн человек.

В 2019 году Сбербанк вошел в десятку компаний мира с наибольшей доходностью на акции за пять лет. Это объясняет рост числа розничных акционеров банка. Сегодня их уже более 570 тысяч среди физических и юридических лиц. По этому критерию Сбербанк — крупнейшая публичная компания России.

Из-за пандемии коронавируса прибыль Сбербанка по МСФО за 6 месяцев 2020 года сократилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако банк нарастил достаточность базового капитала до 14,8%. Что позволило направить на выплату дивидендов за 2019 год - 50% чистой прибыли -более 422 млрд рублей.

Герман Греф также представил акционерам новый бренд — Сбер. Ранее, 24 сентября, состоялась масштабная онлайн-конференция «СберКонф», во время которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний рассказали о трансформации, о новых продуктах и сервисах.

- Сбер - это наше новое лицо, наше новое самоощущение. Для многих людей Сбер и есть наше привычное, повседневное название, но наша сущность поменялась. Мы не просто сократили слово банк в своем названии. Мы становимся вселенной сервисов для жизни человека. Часы в логотипе указывают на нашу миссию — экономить время наших клиентов. Это означает не задавать лишних вопросов, не заставлять делать лишних действий, моментально узнавать клиента и давать ему персональный сервис, - считает Герман Греф.

Стратегия до 2023 года

Также состоялось заседание нового состава Наблюдательного совета Сбербанка, избранного на годовом Общем собрании акционеров банка. Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и избранный Председатель Наблюдательного совета банка, министр финансов России Антон Силуанов сделали совместное заявление по его итогам.

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- Благодарим прежний состав Набсовета за проделанную работу. Мы обсудили те достижения, которые Сбербанк достиг в последнее время. Видим инновационное развитие и создание собственной экосреды, клиентоориентированность. Последнее решение о выплате дивидендов говорит о том, что интересы акционеров учитываются в полном объеме , - отметил Антон Силуанов. - В Наблюдательный совет Сбербанка пришли новые люди - представители от правительства. Это квалифицированные специалисты. Мы уже договорились о работе в ближайшие дни над новой Стратегией банка. Задач много - будем совместно их отрабатывать и продвигать наш банк как ведущий в России.

Наблюдательный совет банка утвердил персональные составы комитетов и предварительный план работы совета на 2020 и 2021 годы.

Президент банка Герман Греф подчеркнул, что банк завершает работу над Стратегией до 2023 года и планирует вынести ее на Наблюдательный совет уже в ноябре, после чего она будет представлена акционерам и аналитикам.