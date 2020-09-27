В Белгородской области неуклонно растет число заболеваний коронавирусоной инфекцией

В регионе скончался 62-й пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Фото: "КП" Архив

В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили о смерти еще одного пациента от заражения коронавирусной инфекцией. Скончавшаяся — жительница Белгорода 1949 года рождения. Она проходила лечение на базе Городской больницы №2 областного центра. В регионе женщина стала 62-й жертвой опасной инфекции. Растет и число новых заражений.

По данным областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 26 сентября число новых заражений коронавирусом в области составило 61 случай. Всего с начала пандемии – 8 607. Возросло и число госпитализированных больных – 417 человек, состояние 26 из них медики квалифицируют, как тяжелое, эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На 26 сентября наибольшее число новых заражений приходится на Белгород – 24 случая, всего с начала пандемии – 1 815.