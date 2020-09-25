Первый замгубернатора Белгородской области предложил одеть школьникам электронные браслеты

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев посетил Старооскольский городской округ. Он провел рабочую встречу с главой администрации муниципалитета Александром Сергиенко, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Во время посещения строящегося старооскольского Центра образования Денис Буцаев предложил одеть школьникам электронные браслеты, которые, по его мнению, позволят им проходить в школу и совершать безналичные покупки в столовой.

В Центре образования №1 «Академия знаний» имени Шевченко, где побывал Денис Буцаев, ведутся внутренние отделочные работы, устройство фасада, благоустройство территории. Общая площадь объекта 22 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1100 мест. Проведен первый этап предварительного комплектования обучающихся. В школе будут оборудованы 44 учебных кабинета, информационно-методический центр, музей, актовый и обеденный залы. Спортивный блок учреждения будет состоять из двух спортивных и тренажерного зала, а также зала для занятий теннисом. Медицинский блок будет представлен кабинетом врача, стоматологическим, процедурным и прививочным кабинетами.

Отмечая высокий уровень созданных в Центре образования условий для будущих учеников, первый заместитель главы региона поручил решить вопрос доукомплектования школы необходимым мультимедийным и учебным оборудованием.

Отметим, что открытие Центра образования намечено на конец 2020 года.