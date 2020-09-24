Пытавшуюся сжечь свою коллегу белгородку отправят на принудительное лечение

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Новооскольский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Корочанского района, которая облила спиртом коллегу и подожгла ее. Действия 43-летней женщины ,согласно уголовному законодательству, квалифицируются, как покушение на убийство с особой жестокостью. Но было установлено, что в момент совершения поджога обвиняемая не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим следователи направили дело в суд для применения в отношении нее принудительной меры медицинского характера.

Напомним, что жестокое преступление произошло 5 августа 2020 года в помещении Корочанской центральной районной библиотеки. Между двумя сотрудницами возникла ссора, в ходе которой обвиняемая взяла в своем рабочем кабинете две бутылки легковоспламеняющимся жидкости «Уайт-спирит» и, вылив содержимое на спину коллеги, подожгла ее. Только своевременно оказанная помощь спасла жизнь потерпевшей.