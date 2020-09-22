Как Белгородская область входит во вторую волну коронавируса

В регион привезли индивидуальные средства защиты для медиков в рамках акции #МыВместе Фото: "КП" Архив

Заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева 22 сентября на рабочем часе регионального правительства рассказала, как регион входит во вторую волну коронавируса. Так, отметила она, эпидемиологическая обстановка относительно спокойная, хотя и наблюдается небольшой прирост заболевших.

Замгубернатора напомнила о необходимости соблюдать масочный режим

Начальник департамента здравоохранения области подчеркнула, что ни экономическая, ни социальная сфера не будут закрыты, но действующие нормы Роспотребнадзора необходимо соблюдать. А некоторые расслабились. В частности, Наталия Зубарева отметила:

- Мы не делаем ставку на закрытие экономической и социальной сферы, мы должны плавно пережить этот период. Поэтому акцент — на соблюдение действующих норм Роспотребнадзора. Сегодня мы несколько расслабились. Прошу обратить внимание на соблюдение масочного режима в транспорте, закрытых помещения, на торговых предприятиях. Все рекомендации объединены в единый ресурс, пожалуйста, пользуйтесь ими.

В случае необходимости главную ковидную площадку области вернут в строй

Евгений Савченко попросил департамент здравоохранения обратить внимание на запасы противокоронавирусных лекарств, а также в случае необходимости вернуть в строй главную ковидную площадку — хирургический корпус Белгородской городской больницы №2.

В регион привезли индивидуальные средства защиты для медиков в рамках акции #МыВместе

Отметим, что с прошлой недели в регионы России началась поставка средств индивидуальной защиты для медиков в рамках акции #МыВместе. Из резервного фонда президента страны на их закупку был выделен миллиард рублей.

В частности, в Белгородскую область привезли: 19 тысяч масок; 12 тысяч пар одноразовых перчаток; около 5 тысяч фильтрующих респираторов. Также в рамках поставок привезли защитные костюмы, экраны, очки и дезинфицирующие средства. Отмечается, что сейчас средства находятся на распределительном складе. В медицинские учреждения области, где развернуты ковидные отделения, они поступят в ближайшее время.