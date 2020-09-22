Обязанности белгородского губернатора пока возложены на первого заместителя Дениса Буцаева

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Денис Буцаев, которого сразу же после заявления о своей отставке Евгений Савченко объявил своим первым замом, будет пока выполнять обязанности белгородского губернатора. Сегодня, в ходе очередного заседания Белгородской областной думы, депутаты согласовали кандидатуру Буцаева на государственную должность Белгородской области – первого заместителя губернатора Белгородской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что о своем решении уйти с поста губернатора Евгений Савченко заявил 17 сентября. И тогда же на совещании он представил своего первого зама. Можно предположить, что обязанности губернатора 43-летний Денис Буцаев, который ранее занимал пост министра инвестиция и инноваций Московской области, будет исполнять до выборов 2021 года.