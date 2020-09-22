В трех районах Белгородской области энергетики автоматизировали сети электроснабжения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Россети Центр Белгородэнерго» завершило первый этап создания цифровых районов электрических сетей на базе Белгородского, Валуйского и Яковлевского РЭС. В районах внедрена система дистанционного управления 37 воздушными линиями 6-10 кВ, питающими 59 населенных пунктов с численностью населения порядка 37 тысяч человек.

В рамках построения активно-адаптивной сети на ЛЭП установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые в случае повреждения в автоматическом режиме, без участия оперативного персонала,будут находить и выделять требуемый участок сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

В частности, в Белгородском районе полностью автоматизированы участки сети в районе сел Таврово, Никольское, Веселая Лопань и Стрелецкое, где расположены большие массивы ИЖС, а также центральная районная больница, котельные, школы, детские сады и водозаборные скважины. Участок в районе села Веселая Лопань, помимо социальных объектов, питает детский социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья и крупные птицеводческие комплексы. В общей сложности в районе на 15 линиях установлено 32 реклоузера, 42 разъединителя с моторным приводом и 43 индикатора короткого замыкания с возможностью непрерывного отслеживания параметров электроэнергии, функциями самодиагностики и мониторинга качества электроснабжения потребителей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Яковлевском районе автоматизировано 17 воздушных линий 6-10 кВ, питающих более 30 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, котельные, ФАПы, а также пять крупных объектов агропромышленного комплекса района общей потребляемой мощность более 10 МВт.

В Валуйском районе энергетики автоматизировали пять протяженных и энергонасыщенных участков сети 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение 22 населенных пунктов Уразовского, Казинского, Мандровского сельских поселений с численностью свыше пяти тысяч человек, а также школ, больниц, детских садов, предприятий, котельных, узлов связи и водозаборов.

- Цифровые технологии значительно ускорят ликвидацию повреждений на линиях. Более того, для большей части потребителей аварийные отключения останутся незамеченными, так как интеллектуальное оборудование мгновенно переведет их на другой источник питания,— подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. — Это повысит качество и надежность электроснабжения, а энергетикам даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии.

Напомним, Белгородский, Валуйский и Яковлевский районы (наряду с Борисовским РЭС и Белгородскими электрическими сетями) являются пилотными площадками по реализации проекта «Цифровой РЭС» на территории Белгородской области. В проект интегрированы мероприятия по внедрению комплексной системы энергомониторинга с устройствами телеметрии, 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения и ряд других передовых технологий и автоматизированных систем.