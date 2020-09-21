В Белгородской области все чаще опоры ЛЭП повреждают крупногабаритной сельхозтехникой

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» призывает водителей сельхозтехники к осторожности во время проведения уборочной кампании на земельных участках, расположенных в охранных зонах линий электропередачи. С разницей в неделю в области зафиксировано два факта нарушения требований правил безопасности на межрайонных линиях электропередачи 35-110 кВ. Масштабного недоотпуска электроэнергии потребителям удалось избежать за счет автоматического повторного включения и резервирования перетоков на подстанциях.

Первый случай произошел 28 августа в районе села Верхопенье. В результате короткого замыкания отключилась линия 35 кВ Верхопенье – Новенькое, обеспечивающая электроэнергией Ивнянский район.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что одна из опор высоковольтной ВЛ сбита трактором. Специалисты Белгородэнерго незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам, завершили которые ночью, в 00 ч. 34 мин. по московскому времени. Материальный ущербот инцидента составил 345 тыс. рублей.С целью привлечения виновных к ответственности филиал направил заявление в Отдел МВД по Ивнянскому району Белгородской области.

Похожий случай произошел спустя неделю на территории Корочанского района. 7 сентября в 10 часов 11 минут отключилась двухцепная ВЛ 110 кВ Белгород –Шеино, Короча - Шеино. В результате осмотра выяснилось, что участок линии поврежден комбайном, который во время уборки кукурузы приблизился к проводам на недопустимое расстояние. Механическое воздействие сельхозтехники спровоцировало короткое замыкание и, как следствие,обесточивание линии с повреждением оборудования на подстанции 110 кВ «Шеино».

Энергетики напоминают о необходимости соблюдения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009года. Без письменного согласиясетевой организации в охранных зонах запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу энергообъектов, в том числе полевые работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров. В случае выявления подобных фактов Белгородэнерго вправе обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.

За повреждение энергооборудования нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ – повреждение электросетей с взысканием штрафа. Кроме того, он обязан возместить расходы на фактическое восстановление сбитой опоры, а также стоимость недоотпущенной потребителям электрической энергии. Главная же проблема в том, что, нарушая охранную зону ЛЭП, водители подвергают свою жизнь смертельной опасности, поскольку линии находятся под напряжением. Помните об этом и соблюдайте правила!