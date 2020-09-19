Сбербанк цифровизирует сельское хозяйство Белгородской области

Участиники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В рамках визита в Белгородскую область первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин провёл встречи с руководителями крупнейших агрохолдингов региона — соучредителем и основателем компании «ЭФКО» Валерием Кустовым и президентом холдинга «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Обсуждались пути дальнейшего сотрудничества, в том числе с использованием новейших цифровых технологий.

Сбербанк является давним и надёжным партнёром предприятий АПК региона. Сегодня остаток срочной ссудной задолженности только Белгородского отделения Сбербанка по предприятиям агропромышленного комплекса составляет 30,8 млрд рублей. Из них на долю инвестиционных проектов приходится свыше 13,2 млрд рублей.

Владимир Салмин и Александр Ведяхин на встрече с аграриями региона.

Успешно внедряются и цифровые технологии. В частности, компании «Агро-Белогорье» предоставлена возможность тестирования системы Cognitive Agro Pilot, позволяющей автоматизировать управление сельхозтехникой на полях с существенным повышением эффективности её использования.

В ГК «ЭФКО» реализована система автоматизации работы с ФГИС «Меркурий», предназначенной для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории России. Она позволяет создать единую информационную площадку для ветеринарных ведомств, производителей и продавцов подконтрольной продукции. Поддержка системы осуществляется дочерней компанией Сбербанка «КОРУС Консалтинг СНГ». Кроме того, с ГК «ЭФКО» запущен тестовый пакет услуг Работа.ру, предоставляющий возможность эффективно вести подбор персонала.

В ГК БВК и «Стойленской Ниве» проводятся рекламные кампании с использованием больших данных Сбербанка. Услуги предоставляет другая «дочка» Сбербанка, Segmento, — разработчик одноимённой автоматизированной платформы. Компания использует собственные технологии машинного обучения для закупки рекламы в формате аукциона в реальном времени и таргетинга цифровой рекламы, а затем размещает её на баннерах, в видео, в мобильных браузерах и социальных сетях.

ГК «ЭкоНива» сотрудничает со Сбербанком с 2002 года. Агрохолдинг активно использует в своей работе продукты торгового экспортного финансирования банка, реализует зарплатный проект, привлекает кредиты, осуществляет документарные операции.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

- Становление многих агрохолдингов региона, известных далеко за его пределами, происходило при активном участии Сбербанка. И мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества, тем более что сегодня у нас есть цифровые технологии, которые могут значительно повысить эффективность сельского хозяйства. Например, система автономного управления Cognitive Agro Pilot способна сократить прямые потери урожая на 13%, а расход топлива во время уборки — на 5%.

Владимир Салмин, председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка:

- Мы традиционно уделяем большое внимание аграрному сектору, потому что это основа экономики Черноземья. Приведу несколько цифр. Кредитный портфель Центрально-Чернозёмного банка по корпоративным клиентам составляет около 500 млрд рублей. Около 45% приходится на сельское хозяйство. Мы рады, что можем быть полезны нашим клиентам не только традиционными банковскими продуктами, но и широким спектром современных высокотехнологичных услуг, позволяющих сделать тяжёлый труд селян максимально автоматизированным и эффективным.

Штефан Дюрр (слева) много лет сотрудничает с банком.

Валерий Кустов, соучредитель и основатель компании «ЭФКО»:

- Нашу компанию со Сбербанком связывают долгие годы сотрудничества, которое помогает нам добиваться высоких результатов. Приятно, что наши партнёры заботятся о развитии современных цифровых технологий не только в банковском секторе. Это лишь подчёркивает лидерство Сбербанка в стране по внедрению новых передовых технологий.

Штефан Дюрр, Президент холдинга «ЭкоНива»:

- Сельское хозяйство уже давно стало высокотехнологичной отраслью. Одним из первых в России это заметил Сбербанк, который предлагает аграриям широкую линейку цифровых уcлуг. Сегодня они касаются уже не только непосредственно банковских продуктов, поскольку создана целая экосистема. Она может быть полезна представителям многих сфер экономики, в том числе и агропромышленному комплексу.