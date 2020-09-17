Кто сменит Евгения Савченко на посту губернатора Белгородской области в 2020 году

Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подал в отставку 17 сентября. О своем решении он заявил во время встречи с руководителями органов власти области. На этом же совещании Евгений Степанович представил Дениса Буцаева, которого назначили первым заместителем губернатора региона. Это позволило предположить, что именно он заменит Савченко до выборов 2021 года. 43-летний Буцаев ранее занимал пост министра инвестиций и инноваций Московской области.

О том, чего ждать белгородцам от такой смены власти, мы попросили ответить доктора политических наук Владимира Слатинова.

- Я полагал, что за особые заслуги Евгению Савченко позволят либо назвать приемника, как это позволили сделать Алексею Гордееву в Воронежской области, либо, как минимум, по калужскому варианту подберут компромиссную фигуру из местных. Но если врио губернатора станет Денис Буцаев, это значит, что регион просто забирают федеральные игроки. Белгородчина усилиями Савченко стала лакомым активом для многих групп интересов, - считает политолог.

При этом Владимир Слатинов отмечает, что это общераспространенная практика: когда в регион приезжает не знакомый с областью «варяг» - это приводит к тому, что управление переходит людям из федерального центра.

- Понимаете, если человек не знает регион, значит он не знаком и с его элитой. При этом тому же Буцаеву помимо стандартного знакомства с областью, погружения в ее проблемы, налаживания взаимодействия с местной элитой, придется еще предложить что-то такое, чего до него не было. А это очень сложно. Потому что Белгородчина отличается от среднестатистического российского региона - она намного более развита. А эти, так называемые, молодые технократы, которые приходят к власти в регионах, имеют дефицит авторской повестки. В чем нужно отдать должное Евгению Савченко - он постоянно что-то придумывал, что-то осваивал, предлагал новые формы управления и хозяйствования. Если не говорить о политической сфере, в экономической части Савченко до последнего был инноватором. И в этом главная проблема Дениса Буцаева: что сможет предложить он и так развитому региону? - рассуждает Владимир Слатинов.

Если случится некий «инвестиционный дождь» - это, конечно, будет значительно для Белгородской области и для укрепления роли нового главы. Но Владимир Слатинов призывает не спешить: нужно посмотреть, какие будут первые шаги.

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