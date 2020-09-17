Чем займется Евгений Савченко после отставки с поста губернатора Белгородской области

Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Бессменный долгие годы губернатор Белгородской области Евгений Савченко подал в отставку 17 сентября. Об этом он заявил на закрытом совещании с руководителями органов власти региона.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, решение связано с избранием Евгения Степановича депутатом Белгородской областной Думы. Кроме того, известно, что на первом заседании облДумы должны рассмотреть вопрос о наделении бывшего губернатора полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России - представителя от регионального законодательного собрания. Вероятно, это и станет основной деятельностью Савченко после отставки.

Напомним, Евгений Савченко руководил Белгородской областью почти 27 лет - с 1993 года. Последний раз его переизбрали на губернаторский пост в 2017-м. Тогда за его кандидатуру почти 70% избирателей. Почти за три десятилетия правления Евгения Степановича Белгородская область стала одним из наиболее динамично развивающихся регионов старны в экономическом плане. В первую очередь, достижения связаны с развитием сельского хозяйства. Уделял внимание губернатор нравственной сфере общества: при нем в области пытались искоренить нецензурную лексику, искали путь к солидарному обществу.