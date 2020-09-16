«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозок

Специалисты «Ростелекома» обеспечили миграцию программного комплекса на облачную платформу компании.

Компания «Цифровая логистика» (дочернее предприятие ОАО «РЖД») разместила облачные сервисы для поставщиков электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на ресурсах национальной облачной платформы «Ростелекома». Теперь оператор обеспечивает надежную виртуальную инфраструктуру для работы крупнейшего в России ресурса по онлайн-заказу железнодорожных перевозок, вагонов и сопутствующих услуг.

Программно-технический комплекс ЭТП ГП использует мощности облачной платформы в одном из центров обработки данных в Москве. Специалисты «Ростелекома» обеспечили миграцию программного комплекса на облачную платформу компании.

- Для «Ростелекома» это уже не первый совместный проект с компаниями, входящими в структуру «РЖД». Недавно мы реализовали крупный совместный проект с «Федеральной пассажирской компанией» и рады расширению сотрудничества, особенно с учетом стратегического вектора на внедрение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики, — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов.

- Мы решаем федеральную задачу повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, поэтому в первую очередь стремимся обеспечить надежность и безопасность ЭТП «Грузовые перевозки» и решений, реализованных для работы с поставщиками. Мы выбрали «Ростелеком» как государственную компанию, обладающую современными технологиями и нацеленную на развитие и повышение качества предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество обеспечит безукоризненный сервис и удовлетворит самые высокие требования наших клиентов, — сказал генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Александр Кочуков.