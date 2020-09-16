Нас бьют, мы летаем, или Почему Шуховский лицей Белгорода отдает помещение детского военно-спортивного клуба под склад

Фото из архива руководителя клуба "Дружина Сергея Зенова.

Над детским военно-спортивным клубом «Дружина», который еще недавно базировался на территории ОГАОУ «Шуховский лицей», нависла угроза полного уничтожения. Родители детей бьют тревогу. Руководитель клуба Сергей Зенов обращается в мэрию Белгорода и другие инстанции, чтобы вернуть детям возможность заниматься любимыми видами спорта. В соцсетях фанаты клуба и бывшие воспитанники обсуждают, что же будет с детьми, которых оставили, в прямом смысле, на улице, повесив на их бывший зал для занятия амбарный замок. В помещении, где еще недавно проводились занятия и звенели детские голоса, сегодня демонтировано спортивное оборудование клуба. Взамен по распоряжению руководства Шуховского лицея зал заполнили короба, старая оргтехника, столы и прочее. Родителям, которые обратились в «Комсомолку», свое такое решение в лицее через третьи руки объяснили тем, что понадобилось складское помещение...

В 2003 году пустующее помещение, затапливаемое канализационными сливами, превратили в современный зал для единоборств

История детского военно-спортивного клуба «Дружина» началась 17 лет назад, в 2003 году, когда ОГАОУ «Шуховский лицей» отдал для создания секции рукопашного боя помещение бывшего тира. Помещение это постоянно подтапливалось грунтовыми водами и даже канализационными сливами. Охочих использовать помещение было немало, но как только перед очередным претендентом возникал вопрос о проведении масштабных ремонтных работ, охота отпадала.

Но не таков характер руководителя, председателя БРОО ВСК «Дружина», президента БРОО «Федерация армейского рукопашного боя» Сергея Зенова, чтобы отступить перед первыми же трудностями. Собственными силами, т. е. своими и родителей воспитанников секции, отвели грунтовые воды, привели в порядок канализационные сливы, капитально отремонтировали не только предоставленное помещение, но и прилегающую территорию. Рядом появился и современный тир для пневматической стрельбы. И очень скоро отремонтированное помещение Шуховского лицея, отданное детскому клубу «Дружина», оснащенное специализированным оборудование и инвентарем, приобрело профиль спортивного зала для единоборств.

Воспитанники клуба с гордостью представляют Белгород и область на соревнованиях самого высокого уровня

Руководитель «Дружины» Сергей Зенов рассказывал «Комсомолке»:

- Сегодня в клубе культивируются армейский рукопашный бой, кикбоксинг и бокс. Проходят занятия по начальной военной подготовке и освоению навыков безопасности жизнедеятельности, идет систематическая работа по патриотическому воспитанию молодежи, как здорового и ответственного молодого поколения.

За эти годы было организовано и проведено немало соревнований и мероприятий по профилю нашего клуба. Воспитанники, принимая участие в соревнованиях разного масштаба, с гордостью представляли Белгород и Белгородскую область. Наша работа по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к службе в армии была отмечена Министерством образования и Министерством обороны.

Из обращения родителей:

«Нам стало известно, что руководство лицея выгоняет наш клуб с его воспитанниками на улицу, а помещение, где проводились тренировки, заваливают хламом и используют в качестве склада.

Клуб организует для детей и подростков занятия по армейскому рукопашному бою, военно-прикладному искусству, туристические походы, подготавливает детей к областным и региональным соревнованиям по армейскому рукопашному бою, к сдаче контрольных нормативов по общефизической подготовке в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». Также наши дети приобретают необходимые навыки, связанные с безопасностью жизнедеятельности и выживанием в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях.

Дети, занимаясь в клубе, стали более развиты не только физически. Благодаря занятиям у детей стали проявляться такие качества как уверенность в себе, дисциплина, целеустремленность, решительность. Участвуя в регулярных походах в лес, дети научились ценить природу и бережно относится к ее ресурсам. Посещения выставок и музеев, а также общественных праздничных мероприятий способствуют воспитанию в детях чувства патриотизма, товарищества и взаимовыручки».

Вместо комментария руководства Шуховского лицея

«Комсомолка» встретилась с родителями, которые далеко не все изложили в своем обращении. Они не собираются сидеть, сложа руки и ждать, пока их клуб перестанет существовать. Слишком много сил и, кстати, своих личных средств, потрачено, чтобы вот так сдаваться. Недоумевают родители и по поводу того, что с ними никто из тех, кто сменил замки и не пускает детей в зал так и не нашел времени поговорить и хоть чем-то объяснить свое решение.

Попытки журналиста «Комсомолки» связаться с руководством ОГАОУ «Шуховский лицей» также ни к чему не привели. Зато удалось пообщаться с представителями различных политических партий, которые заверили родителей, что не оставят их обращение без внимания. И сделают все для того, чтобы ребятам, занимающимся в военно-спортивном клубе «Дружина» был возвращен их зал.

Связалась «Комсомолка» и с депутатом городского Совета Белгорода Игорем Цевменко, который зная о проблеме, подчеркнул:

- Такие организации как БРОО «Военно-спортивный клуб «Дружина» нужно поддерживать и создавать условия для их развития. У нас действительно не так много мест, где молодое поколение может получить полезные навыки, новые знания и закалить свой характер. В том числе не стоит забывать, что члены организации не раз защищали честь нашего региона и города на соревнованиях регионального и всероссийского уровня.

Как депутат городского Совета, я намерен включится в эту историю и оказать содействие в сохранении помещения за «Дружиной». Очень хочется надеяться, что удастся найти общий язык с руководством лицея и департамента образования Белгородской области, спасти организацию и дать возможность и дальше заниматься воспитанием и обучением новых поколений белгородцев.

Не подорвать детскую веру в светлое, доброе...

...Пока нынешняя теплая осень благоприятствует занятиям на открытом стадионе, воспитанники «Дружины» продолжают совершенствовать свои навыки на улице на территории прилегающего к лицею стадионе. Мальчишки и девчонки (да, несмотря на специфику клуба, в нем немало девочек) усиленно тренируются, им некогда вникать во взрослые разборки, а, может, они просто не верят, что вот так, вдруг, у них взрослые могут отобрать возможность заниматься любимым делом. Не подорвать бы эту детскую веру в светлое, доброе...