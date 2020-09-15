Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 15 сентября 2020: В Белгороде от заражения COVID-19 умерла 67-летняя женщина

В Белгороде от заражения COVID-19 умерла 67-летняя женщина. Фото: "КП" Архив

Как сообщил сегодня, 15 сентября, областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в регионе скончался 59-й пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. В департаменте здравоохранения Белгородской области рассказали, что умершая — 67-летняя жительница города Белгорода. Она проходила лечение на базе Городской больницы №2 города Белгорода.

Распределение новых заболеваний по Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Напомним, что за минувшие сутки в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 46 новых пациентов, а число заболевших с начала пандемии на 15 сентября составило 8 808 человек.

Распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Наибольшее число новых заболеваний приходится на областной центр — 18 случаев, всего на 15 сентября — 1 538, сообщает областной штаб. Число умерших увеличилось на одного человека и составляет в Белгороде 19 случаев.

7 новых заболевших пришлось на Белгородский район, всего — 923 человека, по 3 новых случая заболеваний зарегистрировано в Шебекинском и Яковлевском городских округах, где с начала пандемии число заболевших составляет соответственно 315 и 347 человек.