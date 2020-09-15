Игорь Маковский: с начала года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям больше 30 тысяч потребителей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В указанный период компании исполнили 33,7 тысяч договоров ТП, общая мощность присоединения составила 1 010,9 МВт.

- В условиях начавшегося перехода отечественной экономики к полноценному режиму функционирования для нас принципиально важно своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по обеспечению энергопотребностей жителей 20 регионов страны. Мы продолжаем осуществлять технологическое присоединение в максимально оперативном режиме и расширяем спектр связанных с этим направлением клиентских сервисов, - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Всего с начала года в филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поступило 49,7 тысяч заявок на технологическое присоединение. В числе получивших новые мощности потребителей – крупные и значимые промышленные предприятия, госучреждения, объекты социальной сферы и жилищного строительства.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты филиала «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечили 500 кВт дополнительной мощности для новых производственных линий белгородского завода «Эдвансд Фарма», специализирующегося на выпуске лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита. Для этого энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 6-0,4 кВ и проложили кабельную линию.

В Липецкой области к сетям подключена производственная база ООО «Трансстроймеханизация» - одного из лидеров строительного рынка страны. В Тверской области – спецлаборатория АО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж», одного из крупнейших в России специализированных электромонтажных предприятий. В Ивановской области обеспечены 400 кВт новой мощности крупному промышленному предприятию по выпуску металлопроката - ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр».

В Нижегородской области завершены работы по присоединению к сетям технологической зоны Резервного центра обработки данных ФКУ «ОДЕЗ ФНС России», отвечающего за надежность систем хранения и обработки данных в сфере государственных услуг. Присоединенная мощность составила 10 МВт. Кроме того, нижегородские энергетики в рамках проекта #реставрация800 к 800-летию Нижнего Новгорода выполнили на территории Нижегородского Кремля технологическое присоединение Манежа с домовой Никольской церковью.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Брянской области обеспечено электроснабжение двух производственных комплексов ООО "Мираторг-Курск" в Севском районе. Общая мощность объектов составила 1 МВт. Сразу три объекта этого же предприятия подключены к энергопитанию в Дмитровском и Троснянском районах Орловской области. В рамках этих работ энергетики построили пять километров воздушных линий 10 кВ общей протяженностью 5 км и смонтировали приборы распределенной автоматизации. Также в числе предприятий АПК, присоединенных к сетям «Россети Центр» - одна из ведущих компаний Черноземья по производству соков, ООО «Спартан» в Воронежской области.

Специалисты «Калугаэнерго» в июле присоединили к сетям школу на 1000 мест в городе Балабанове, построенную в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». Открытие нового учебного заведения позволило расформировать переполненные классы и разгрузить другие школы. Энергетики «Липецкэнерго» завершили работы по обеспечению электроснабжения детского сада в Хлевенском районе, возводимого в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В ноябре дошкольное учреждение примет 80 первых малышей. Дополнительной мощностью был обеспечен ряд уже функционирующих школ и дошкольных учреждений. Среди них - реконструированная школа на 220 мест в селе Александровка Донская в Павловском районе Воронежской области. Энергетики увеличили ее мощность на 250 кВт мощность и повысили категорию надежности электроснабжения. Еще одним значимым объектом техприсоединения в этом регионе стал комплекс многоквартирных жилых домов в областном центре. Ему было обеспечено 3,63 МВт максимальной мощности от новой подстанции 110 кВ Спутник.