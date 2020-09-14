В Белгородской области энергетики продолжат сотрудничать с профильными учебными заведениями

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели итоги сводной программы взаимодействия филиала с профильными вузами и ссузами региона за 2019-2020 учебный год и наметили планы на текущий.

В предыдущем учебном году специалистами Белгородэнерго совместно с преподавателями Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова, Валуйского индустриального техникума и Белгородского индустриального колледжа реализовано 25 технологических, образовательных и научно-исследовательских мероприятий, направленных на повышение эффективности учебно-производственных процессов и целевую подготовку специалистов, отвечающих современным потребностям электросетевого комплекса региона.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

К числу приоритетных отнесены лекционные и практические занятия на учебно-тренировочных полигонах Белгородэнерго, посещение районов электрических сетей с целью изучения производственной деятельности, подготовка студенческих и аспирантских работ, отвечающих актуальным для энергоотрасли темам цифровизации, участие представителей филиала в работе государственных экзаменационных комиссий и итоговой аттестации студентов, прохождение на предприятии производственной и преддипломной практики, проведение технологической экспертизы инновационных проектов под эгидой ведущих специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова, обсуждение актуальных в современной электроэнергетике тем для совместного выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В рамках развития и укрепления материальной базы профильного университета специалисты Белгородэнерго разработали предложения по формированию инженерно-технологического мобильного класса, который сделает процесс обучения еще более эффективным и узкопрофильным. Кроме того, по согласованию с Чебоксарским электроаппаратным заводом для практической подготовки студентов изготовлен и в текущем году будет установлен учебный стенд, оборудованный действующими образцами современного электрооборудования по тематике «Защита двухобмоточного трансформатора ЦПС по схеме 110-3Н». Это повысит качество обучения студентов-энергетиков и сориентирует их на реальные производственные процессы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Для бакалавров и магистров Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем руководители и специалисты технических служб Белгородэнерго прочитали курс лекций на тему цифровой трансформации электросетевого комплекса. Студентам энергетики рассказали о технологии цифровой подстанции, принципах организации распределенной автоматизации, перспективах применения систем накопления электроэнергии, подходах к реформированию оперативно-технологического управления, современных средствах связи, проектах ГЛОНАСС и цифровой электромонтер. Завершится курс конкурсом дипломных работ на тему цифровизации сетей. Для участия в нем заявились 44 студента и аспиранта вузов, расположенных на территории двадцати регионов присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», в том числе шесть представителей БГТУ им. В.Г. Шухова.

- Мы готовы принимать студентов на стажировку, а в последующем и на работу в «Россети Центр Белгородэнерго», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала Сергей Демидов. – Только в прошлом году на постоянную работу в филиал поступили 25 выпускников профильных вузов и ссузов, в структурных подразделениях прошли практику 274 студента. Сегодня в энергетике активно внедряются инновации, поэтому персонал должен постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы затем успешно применять их в работе. Настоящий инженер обязан на личном опыте узнать все составляющие производственного процесса, уровень его профессиональной компетенции должен полностью отвечать современным требованиям отрасли.