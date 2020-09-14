В Белгородской области «Ростелеком» и «Медиа Сервис» запустили проект «Цифровой специалист»

Проект направлен на получение навыков использования современных цифровых технологий сотрудниками учреждений культуры — от специалистов до руководителей подразделений и директоров.

«Ростелеком» расширил в Белгородской области возможности платформы «Культурный регион», обеспечив доступ к информационной системе «Цифровой специалист». Это партнерский проект цифрового провайдера и компании «Медиа Сервис». Он направлен на получение навыков использования современных цифровых технологий сотрудниками учреждений культуры — от специалистов до руководителей подразделений и директоров.

- Мы видим, что технический прогресс оказывает значительное влияние на индустрию развлечений, культуры и туризма, появляются новые форматы и возможности общения с аудиторией. Белгородчина стала первым регионом, в котором «Ростелеком» внедрил информационную систему «Цифровой специалист». Сотрудникам учреждений культуры важно уметь работать с современными технологиями, в том числе с цифровой культурой. Это позволит создавать качественный продукт и развивать здоровую конкуренцию, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Онлайн-мероприятия помогают специалистам, не отрываясь от рабочих процессов, получать новые знания и опыт, разрабатывать стратегии продвижения своего учреждения культуры в интернет-пространстве, находить общий язык с онлайн-аудиторией. Темы онлайн-мероприятий — цифровые компетенции, коммуникации, интернет-маркетинг и современные технологии.

- Развивая цифровую платформу для индустрии культуры в Белгородской области и ряде других регионов России, мы обратили внимание на крайне высокую востребованность образовательного контента. Сотрудники учреждений сферы культуры и туризма как никто нуждаются в новом инструментарии онлайн-продвижения. Мы собрали лучший опыт ведущих экспертов, облекли это в комфортный формат вебинаров и мастер-классов и предложили этот инструмент коллегам. Считаем, что России нужно как можно больше квалифицированных цифровых специалистов, - отметила Оксана Кучирка, начальник отдела продвижения платформы «Культурный регион» компании «Медиа Сервис».

«Культурный регион» для сотрудников учреждений культуры — это система, которая автоматизирует процессы распространения информации о деятельности учреждений культуры региона, о событиях и мероприятиях, которые они проводят. В системе зарегистрировано более 453 специалистов из 283 учреждений культуры Белгородской области. Количество обращений к этому ресурсу ежедневно растет. В августе проект посетили более 93 000 уникальных пользователей. Онлайн-трансляции учреждений культуры Белгородской области набрали более 25 млн просмотров.

С инновационными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте.