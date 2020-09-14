11 классов в Белгородской области вновь перевели на дистанционку из-за COVID-19. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Одиннадцать классов разных школ Белгородской области вновь переведены на дистанционное обучение. У учащихся этих классов была выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба департамента образования области.

Как сообщается, несколько учащихся получили положительные результаты тестов еще до начала учебного года и уже сегодня, 14 сентября, они должны вернуться к обычному формату обучения.

В департаменте образования напомнили, что общеобразовательным организациям региона дано право переводить на дистанционное обучение те классы, в которых будут зарегистрированы случая заражения коронавирусом как у учеников, так и у преподавателей.

Напомним, что по сообщению областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 12 сентября наибольшее число заражений зарегистрировано в Старооскольском горокруге — 11 случаев, всего с начала пандемии число заражений составило 1 280 человек. Следом идет Белгородский район, где за сутки зарегистрировано 8 новых заражений (всего — 906 человек). В Белгороде за сутки число новых случаев увеличилось на 5 человек, всего — 1 614.