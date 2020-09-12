НОВЫЕ ЛЮДИ: и всё-таки они есть

«НОВЫЕ ЛЮДИ» берут голоса даже в тех регионах, где их не допустили до выборов. фото: скриншот соцсети.

В социальных сетях появилась информация о том, что в регионах, где не зарегистрировали список партии все больше бюллетеней бросают с указанием «НОВЫЕ ЛЮДИ». Парадокс замечен, в частности в Белгородской области. Избиратели пишут на избирательных документах название партии. В списках на участие партия не значится, но белгородцы высказывают свое несогласие со снятием «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» своеобразно. Избиратели пишут фамилии кандидатов и название партии в отместку властям, которые не допустили партию до выборов.

Список партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» был отвергнут избиркомом Белгородской области по политическим мотивам – якобы в собранных партией подписях был брак. Это решение юристы партии опротестовали в суде, но суд решил встать на сторону властей.

Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» собрала в Белгородской области более 50 тысяч подписей. Не смотря на это комиссии отвергли возможность участия партии в выборах. Это решение региональный штаб называет политически мотивированным. Агитационные материалы партии уничтожались. Были зафиксированы случаи, когда административные комиссии выносили неправомочные решения – штраф за размещение баннера «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» на заборе были признан незаконным. Это доказали юристы партии.

Несмотря на активную работу партии, в Белгородской области были созданы все условия для недопуска «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» до выборов. В региональном штабе считают, что местные власти испугались конкуренции:

- Мы не удивлены, что люди пишут в бюллетенях название нашей партии, и таким образом высказывают свое недовольство. Политическая система Белгородчины прогнила, и нуждается в серьезной перезагрузке. «НОВЫЕ ЛЮДИ» будут участвовать во всех предстоящих выборах. Нам надо больше других, и молчать мы не будем, - пообещал представитель регионального штаба «НОВЫХ ЛЮДЕЙ».