Турпутевки в Белгородской области подешевели почти в три раза

В сравнении с 2019-м количество купленных туров выросло почти в половину. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы белгородцев на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России - затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде субъектов, в том числе и на Белгородчине.

Отдыхать стали больше, но дешевле

В июле 2020 года белгородцы приобрели на 16% больше туристических путевок, чем в июле года прошлого, а в августе – на 45% больше. Однако средний чек путевки значительно уменьшился: в 2,1 раза в июле и в 2,9 раза в августе. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками МТС.

Пандемия отразилась и на покупке билетов на поезд и самолет. Например, в июле 2020 года белгородцы приобрели на 28% меньше железнодорожных билетов, чем в прошлом году, а в августе – на 42%. По авиабилетам в июле также произошло снижение на 27%, правда, в августе ситуация немного выровнялась и приблизилась к продажам прошлого года.

Большинство наших земляков выбрали отечественные курорты. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Белгородцы выбрали отдых в России

Несмотря на частичное открытие границ и возобновление зарубежных перелетов в несколько стран, основная часть белгородцев отправилась на российские курорты. И это отразилось в тратах на билеты. Средний чек путешественников на железнодорожные билеты снизился в сравнении с прошлым годом на 22%. Билеты на самолет тоже подешевели - на 19% в июле и на 14% в августе. Такая ситуация объясняется более бюджетными перелетами на российские курорты, чем за границу.