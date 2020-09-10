Белгородские энергетики досрочно выполнили годовую программу энергосбережения и повышения энергоэффективности

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики Белгородской области досрочно выполнили производственные показатели. Этому способствовало значительное увеличение числа технических мероприятий в сетях 0,4-10 кВ, направленных на снижение энергопотребления и рациональное распределение мощности. Экономический эффект от реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в «Россети Центр Белгородэнерго» за семь месяцев текущего года составил 1,26 млн кВтч, что на 202 % больше плана года.

Только за счет замены 75 силовых трансформаторов суммарной мощностью 21 МВА на подстанциях 6-10 кВ на трансформаторы со сниженным энергопотреблением филиал получил эффект свыше 182,20 тыс. кВтч. Напомним, к массовому применению энергоэффективного силового оборудования белгородские энергетики приступили в 2015 году. Совокупный эффект за период 2016-2019 гг. составил порядка 2,69 млн кВтч.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Максимальный объем электроэнергии –– свыше 737 тыс. кВтч – сэкономлен за счет замены голого провода на линиях электропередачи 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) в ходе реконструкции и технического перевооружения электросетевого комплекса. На перегруженных ЛЭП энергетики смонтировали свыше 122 км СИП, что более чем в два раза превышает плановые годовые объемы. Кроме того, в двух тысячах жилых домов заменили вводы с использованием СИП.

В рамках организационных мероприятий по повышению энергоэффективности филиал за 7 месяцев произвел отключение 297 трансформаторов, работающих в режиме малой или сезонной нагрузки, выполнил выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ в количестве 247 шт. Это помогло сэкономить еще порядка 296 тыс. кВтч электроэнергии.

- Повышение энергоэффективности – одно из основных направлений нашей работы. Последовательное снижение потребления энергетических и топливных ресурсов в ходе производственно-хозяйственной деятельности, совершенствование системы учета электроэнергии, реализация комплекса технических и организационных мероприятий позволяет направлять дополнительные средства и ресурсы на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы и внедрения энергосберегающих технологий в производственной деятельности по прогнозам специалистов в 2020 году может составить не менее 1,78 млн кВтч.