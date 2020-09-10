Уроки пандемии: бизнес продолжает перестраиваться

.

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщает о небывалом убытке для российского бизнеса: его совокупная прибыль в годовом исчислении за весенние месяцы 2020-го сократилась на 67%. В Белгородской области во время пандемии не вводилось жестких ограничений, а выход из режима самоизоляции мы начали одними из первых в стране. Возможно, это обстоятельство помогло Белгородчине войти в число российских регионов, показавших рост прибыли в это непростое время.

Безусловно, этот показатель – результат совместной работы региональной власти, финансовых компаний и самих бизнесменов. Последние, кстати, не уверены в том, что осенью страна избежит второй волны пандемии, а потому все чаще внедряют цифровые сервисы для гибкого управления бизнесом в онлайн- и офлайн-режиме. Вместе с директором МТС в Белгородской области Гузель Галеевой рассказываем о трендах нового делового сезона и цифровых сервисах, способных сослужить хорошую службу в эпоху «постпандемии».

BigData поможет угадать потребности клиентов

Рынок больших данных (Big Data) в России активно развивается. К 2024 году его объем достигнет 300 миллиардов рублей, прогнозируют в Ассоциации участников рынка больших данных (АБД). Наша область входит в топ цифровых российских регионов, активно применяющих технологии Big Data для благоустройства общественной жизни. При этом большие данные показывают хорошие результаты и в бизнесе как эффективный инструмент повышения продаж.

В сфере малого и среднего бизнеса одним из востребованных и весьма экономных способов применения Big Data стал умный сервис, заменивший устаревшие листовки на «интеллектуальную» рассылку информационных сообщений целевой аудитории. Здесь можно запускать таргетированную информационную кампанию в разных формах: email-рассылка, рассылка в мессенджерах и посредством SMS, баннерная реклама. Можно даже заказать искусственному интеллекту конкретные параметры: пол, возраст, географическое положение, интересы и многое другое. «В сервисе «МТС Маркетолог» применение такого количества фильтров поможет создать персональное предложение для узких покупательских групп. И такой подход будет выгоден всем – и бизнесу за счет роста продаж, и потребителям, которые получат интересную и не раздражающую информацию. Так, магазин детской одежды сообщит проходящей или проезжающей мимо на автомобиле молодой маме о распродаже летней коллекции обуви, а кофейня проинформирует о скидках на утренний кофе», – комментирует Гузель Галеева.

.

Чат-бот ответит на вопросы покупателей

Сегодня все больше продаж совершаются через интернет – пандемия в разы укрепила этот тренд последнего десятилетия, показав потребителям его удобство. Чтобы отвечать на возросшие запросы клиентов, владельцы белгородских интернет-магазинов все чаще используют чат-боты. Этот сервис решает множество мелких, но в совокупности громоздких задач.

Во-первых, робот отлично может помочь оформить заказ, подсказывает, какие способы доставки доступны и на какие товары действует скидка, отвечает на типичные вопросы и тому подобное. Бот-консультант снимет нагрузку на кол-центр, быстро расскажет покупателю о свойствах товара. А если посетителю сложно определиться с выбором, бот проанализирует его прошлые покупки и предложит варианты.

Еще один интересный способ использования робота – помощь в подборе сотрудников и их обучении. Бот отправит анкеты соискателям, обработает результаты, повторно свяжется с теми, кто соответствует требованиям компании. А после подготовки обучающих материалов для онлайн-платформы на чат-бота можно смело возложить часть функций по обучению и тестированию коллектива.

Автоматизация документооборота экономит время

Работа с документацией – трудозатратный и отнимающий много времени процесс. Особенно для небольшой, развивающейся компании, где нет возможности содержать штат бухгалтеров, юристов и бизнес-администраторов. Многие отдают эти задачи на аутсорсинг, но тут тоже важно угадать с выбором исполнителя. Параллельно на белгородском рынке наметилась другая высокотехнологичная тенденция – взять в штат «робота-юриста». Речь идет о сервисе конструктор документов, который дает возможность самостоятельно создавать шаблоны документов. В арсенале у такого сервиса имеется библиотека из более 1500 шаблонов, созданная с привлечением авторитетных юристов. В конструктор интегрирована база СПАРК Интерфакс, при помощи которой реквизиты контрагентов заполнять автоматически и без ошибок. «Конструктор работает как настоящий юрист. Задает те же вопросы, вносит в шаблон правки, формирует непротиворечивый договор, который защищает ваши интересы. При этом соблюдает нормы права, учитывает правила делового оборота. Пользователь отвечает на вопросы анкеты, а программа всего за 3 минуты и без ошибок разрабатывает весь пакет документов, максимально подходящий для заданной ситуации. С программой справится даже новичок, далекий от программирования и IT. При помощи личного робота-юриста можно существенно сэкономить на привлечении внешних сотрудников и минимизировать документооборот компании», – отмечает Гузель Галеева.

.

Организовать доставку клиентам можно даже без бюджета

В период самоизоляции возможность привезти товар клиенту домой спасла не один десяток белгородских магазинов и кафе. Как ни крути, а без доставки малому бизнесу сейчас никак обойтись — времена такие. И дело не только в пандемии: многим удобно заказывать продукты домой или обед в офис, а для небольших компаний это лояльность клиентов и дополнительный канал продаж. Однако, как правило, у небольшого несетевого кафе или магазина «у дома» нет средств ни на курьеров, ни на отдельное приложение или сайт, ни на его продвижение.

Выходом могут стать популярные сегодня интернет-платформы для бесконтактной торговли. К примеру, бесплатно принимать онлайн-заказы на доставку через Briksly может любой магазин «у дома» или кофейня. При этом не придётся самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку — эти задачи полностью возьмёт на себя сервис. Заказы доставляют партнёры сервиса: Яндекс.Такси, Gett и такси Maxim. Комиссия сервиса для магазинов с учётом эквайринга составляет 5% с транзакции. А еще к сервису могут бесплатно подключиться небольшие компании, которые работают через МТС Кассу.

Вместо PS

После пандемии мир изменился. Поэтому сегодня как никогда важно идти в ногу со временем не только во время «коронокризисной» весны, но и после нее. У потребителей уже сформировались новые онлайн-привычки, которые, возможно, останутся с ними навсегда. И чтобы в это непростое время не только удержаться на плаву, но и выиграть, бизнесу нужно следовать за своим клиентом и в офлайн, и онлайн-направлении.