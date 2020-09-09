«Ростелеком» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру к выборам в Белгородской области

Все 1 194 избирательных участка, находящихся в зоне действия сетей «Ростелекома», обеспечены фиксированной связью.

«Ростелеком» завершил работы по проверке и подготовке телекоммуникационной инфраструктуры региона к выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября.

Программно-аппаратные комплексы (ПАКи) установлены на 312 избирательных участках области, с которых будет вестись в режиме реального времени видеотрансляция хода выборов. Всего установлено 624 IP-камеры с широким углом обзора. В поле зрения камер попадают ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры смонтированы с учетом минимизации «слепых» зон. Кроме этого, «Ростелеком» организовал защищенные цифровые каналы и линии связи для обеспечения работы Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», которая позволяет в автоматическом режиме передавать информацию с участков в территориальные избирательные комиссии.

- Мы организовали координационные группы, наладили взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных образований, привели в соответствие с техническими нормами оборудование и каналы связи, задействованные в проведении избирательной кампании; проверили работоспособность резервного оборудования и источников электропитания. Все 1 194 избирательных участка, находящихся в зоне действия сетей «Ростелекома», обеспечены фиксированной связью. Это более 96 % от всех избирательных участков в регионе, - рассказал Григорий Кузьменко, директор филиала Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

На период проведения выборов специалистов «Ростелекома» переведут на режим повышенной готовности и контроля. В Белгородском филиале компании сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые при поступлении сигнала о неисправности будут задействованы в круглосуточном режиме. Для бесперебойной работы ГАС «Выборы» организован круглосуточный мониторинг каналов связи.

Сотрудники Регионального центра управления сетями связи и информационными системами Белгородского филиала «Ростелекома» будут отслеживать состояние сетей связи и при возникновении аварийных ситуаций, обнаружении телефонного спам-трафика и DDoS-атак проинформируют об этом технических специалистов.