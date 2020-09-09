Белгородские археологи побывали на раскопках в Крыму

Солнечный полуостров хранит немало исторических тайн. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Это - Китейская археологическая экспедиция, которая впервые была организована в 1970 году. Нынешним летом здесь состоялся юбилейный сезон по раскопкам древнего города Китей Боспорского государства, расположенный у юго-западного входа в Керченский пролив. Ученые из различных регионов страны не только продолжили являть миру его величественные руины, но и обменялись бесценным опытом проводимых антиковедческих и византологических исследований. К слову, за 50 лет работ на городище было открыто несколько строений, найдены монеты, расписная керамика, стеклянная посуда и многое другое.

Кроме белгородцев - преподавателей, студентов и аспирантов кафедры всеобщей истории Белгородского госуниверситета - в экспедиции участвовали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Краснодара, Керчи.

Фото: архив пресс-службы НИУ «БелГУ».

В прошлом году, рассказывает профессор Николай Болгов, белгородская экспедиция объединилась с экспедицией Государственного Эрмитажа. Несмотря на то, что пандемия сейчас помешала питерцам приехать в Крым, совместно запланированные работы были выполнены.

Исследователи надеются, что смогут продолжить раскопки и в будущем году, а их результаты помогут пролить еще немного света на жизнь древней цивилизации. В октябре же нынешнего – в Белгороде пройдет подводящий итоги экспедиции круглый стол, а труды ученых будут опубликованы в новом научном сборнике.