Белгородэнергосбыт: теперь и в соцсетях

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Гарантирующий поставщик электроэнергии уверен: нужны новые формы взаимодействия с потребителями, вовлеченность в диалог и более тесное общение. Теперь страницы Белгородэнергосбыта есть в сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм». Современная, динамично развивающаяся Белгородская сбытовая компания, идущая по пути цифровой трансформации, становится более открытой по отношению к клиентам.

В компании подчеркивают, что подписчики гарантировано получают целый перечень преимуществ. Во-первых, более высокую скорость обратной связи. Если раньше среднестатистическому потребителю приходилось направлять в компанию официальный письменный запрос, ждать его обработки менеджером, ждать решения руководства и, наконец, ждать, пока решение пройдет обратный путь, то теперь достаточно зайти в группу Белгородэнергосбыта, прислать личное сообщение администратору, и максимум на следующий день получить ответ. Некоторые клиенты уже задают вопросы в личных сообщениях, менее чем через час получая ответы специалистов.

Во-вторых, более тесную эмоциональную связь. Прямой двусторонний диалог помогает нам стать лучше. Гарантирующий поставщик электроэнергии видит нужды своей аудитории, а потребитель может отследить, как учитываются его пожелания.

Естественно, получается и существенная экономия. Ведь переписка в соцсетях требует значительно меньшего количества ресурсов, чем другие виды коммуникации — как финансовых, так и человеческих.

Еще одним безусловным преимуществом является мобильность. Все больше людей заходят на свои странички с различных портативных устройств, таких, как планшеты и мобильные телефоны. 85 % пользователей хотя бы раз в день просматривают ленты соцсетей, а значит - могут вести диалог из любой точки мира.

Компания приглашает всех желающих потребителей электроэнергии активно подписываться на обновления информации Белгородэнергосбыта в соцсетях: «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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