В Белгородской области «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету около 300 социально значимых учреждений

Работы велись по госконтракту в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет 165 социально значимых объектов (СЗО) Белгородской области. Специалисты провайдера построили почти 350 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Работы велись по госконтракту в рамках национального проекта «Цифровая экономика». На первом этапе его реализации в 2019 году интернет был подключен на 134 объектах региона.

- Мы завершили работы по госконтракту, и все 299 социально значимых учреждений Белгородского региона получили доступ во Всемирную сеть. Уверен, что обновленная телекоммуникационная инфраструктура позволит повысить эффективность деятельности СЗО даже в самых отдаленных и малонаселенных уголках нашей области. В период пандемии мы убедились, насколько актуальны цифровые сервисы для лечебных и образовательных учреждений, предприятий и администраций региона. Реализация программы сделает доступными цифровые сервисы не только в госучреждениях, но и бизнесу, а также поможет жителям региона в дистанционном решении жизненных задач, - отметил Григорий Кузьменко, директор филиала Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в 2019 году выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе. В итоге компания заключила девять госконтрактов на создание телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в Белгородской области. В рамках работ по исполнению государственных контрактов с 2019 по 2021 годы цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов.