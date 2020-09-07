Увлекательный квест в подарок от «Ростелекома»

Каждый воспитанник детского дома получил сувениры от «Ростелекома» и, конечно же, незабываемые впечатления. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Думается, многие видели знаменитое теле-шоу «Форт Боярд» и даже задумывались, как бы повели себя на месте его участников. Накануне оказаться в сердце старинного сооружения, пройти сложнейшие задания и погрузиться в процесс поиска сокровищ смогли ребятишки, подшефные Белгородского филиала «Ростелекома». Незабываемый день для них организовали участники волонтёрского проекта компании «Учусь и делаю». Напомним, он разработан и реализуется сотрудниками Белгородского филиала компании. Это программа направлена на развитие творческого потенциала личности, способной к успешной социализации в обществе.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ребята приняли участие в игре, подготовленной при помощи сотрудников Квест-шоу Форт Боярд. Разделившись на две команды, они с восторгом окунулись в игру. В результате полуторачасового поединка была определена команда–победитель, а закончился праздник чаепитием, вручением подарков и дискотекой. Каждый воспитанник детского дома получил сувениры от «Ростелекома» и, конечно же, незабываемые впечатления. Ведь в квест-шоу работают профессиональные ведущие и диджеи, а уникальные декорации и вкуснейшее угощение после игры создают действительно праздничное настроение.

Ребятам предстояло испытать свои силы в различных испытаних. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За такое необыкновенное времяпрепровождение ребят организаторов праздника поблагодарила Галина Куценко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Разуменский детский дом»:

- Мы с радостью откликнулись на приглашение - праздник стал своеобразным прощанием с летом, объединяющим всех наших воспитанников. Это замечательная возможность отдохнуть и посоревноваться, получить новый опыт и новые знания. Мы рады, что у нас есть надежные друзья-связисты! И дети, и педагоги Разуменского дома детства искренне признательны «Ростелекому» за поддержку, за участие в воспитании детей.

Времени на поиск ключей и подсказок было мало... Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком», подчеркнул, что работа с детьми, социальная ответственность - это один из важнейших приоритетов компании:

- Мы на постоянной основе поддерживаем социально значимые мероприятия в регионе, оказываем помощь детским домам и образовательным учреждениям. Вот уже третий год наши волонтеры помогают ребятам из Разуменского детского дома готовиться к взрослой самостоятельной жизни. В прошлом году мы активно занимались профориентацией ребят, в этом развиваем их творческие способности. Мы чувствуем ответственность за наших друзей и стараемся помогать словом и делом во всех жизненных ситуациях. И, конечно же, организовывать яркие, незабываемые праздники.

Разделившись на две команды, дети с восторгом окунулись в игру. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Благотворительные и волонтёрские инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Как действительно национальный цифровой провайдер компания инвестирует в развитие общества, создавая надёжную основу для будущего страны.