Начал работу сервис экспресс-кредитования бизнеса

Речь идет о сервисе для продавцов маркетплейса на специальных условиях - «Открытие» и онлайн-ритейлер Ozon предложили его в качестве дополнительной поддержки.

Чтобы получить кредит предпринимателю необходимо подать заявку через личный кабинет на портале для продавцов Ozon. Важно, что собирать дополнительные документы или искать поручителя не требуется, отсутствует и комиссия за выдачу и сопровождение кредита. После одобрения решения кредит автоматически отобразится у клиентов «Открытия» в интернет-банке. В случае отсутствия счета в банке «Открытие» продавец может открыть его онлайн.

Продавцы Ozon могут получить до 10 миллионов рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. В качестве залога - товар в обороте, находящийся на складах Ozon.

- Данная партнерская программа позволит предпринимателям быстро получить средства на выгодных условиях, чтобы оперативно реализовать свой товар через один из самых популярных интернет-магазинов страны, — прокомментировала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Елена Куроптева.

- В период пандемии Ozon помог многим предпринимателям сохранить бизнес за счет переориентации продаж в онлайн. К концу 2 квартала на площадке было 13 тысячи активных продавцов, сегодня их ещё больше и многим необходимы инвестиции в рост и развитие продаж, — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon. — По статистике, после использования займа оборот наших партнеров растёт примерно на треть. Конечно, появление в числе наших финансовых партнеров банка из топ-10 — это ещё больше возможностей для наших партнеров.