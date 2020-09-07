Белгородские энергетики до конца сентября завершат все мероприятия ремонтной программы в регионе

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершает выполнение ремонтной программы на оборудовании электросетевого комплекса региона. За восемь месяцев текущего года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» отремонтировали 622 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 747 трансформаторных подстанций напряжением 6-110 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчистили и расширили почти 497 га просек ЛЭП.

По основной сети 35-110 кВ ремонт оборудования завершен на 151 высоковольтной подстанции региона, в числе которых ПС 110/10 кВ «Дубовое», обеспечивающая электроснабжение Белгорода и поселка Дубовое; подстанция 110/6 кВ «Строитель», от нее электроэнергию получает город, предприятие «Брик-Керамика», ряд сел и микрорайонов ИЖС Яковлевского района. В Старооскольском городском округе капитальный ремонт произведен на подстанциях 110 кВ «Очистные» и «Архангельское». Первая обеспечивает электроснабжение города, вторая - сел Архангельское, Хорошилово, Дмитриевка и агропромышленного холдинга «ПромАгро».

Завершаются работы на ПС 110/35/10 кВ «Ровеньки», от бесперебойной работы которой зависит надежность электроснабжения поселка Ровеньки, близлежащих сел и крупного категорийного потребителя - ровеньского маслосырзавода.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В ходе работ на подстанционном оборудовании энергетики заменили 13 трансформаторов собственных нужд, 42 ввода 35-110 кВ и более 590 фарфоровых опорных изоляторов на полимерные кремнийорганические, выполнили текущий ремонт силовых трансформаторов, 168 выключателей 6-110 кВ и 119 разъединителей.

Капитально отремонтированы 27 линий электропередачи 35-110 кВ, в том числе наиболее протяженные участки ВЛ: 110 кВ Старый Оскол – Центральная №1 (60,5 км), ВЛ 110 кВ Черемошное – Долбино (50,4 км), ВЛ 35 кВ Алексеевка - Варваровка с отпайкой на ПС «Алейниково» (40,6 км), ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч – Черемошное (40,4 км), ВЛ 35 кВ Чернянка – М. Троица (29,5 км). Энергетики своими силами заменили 7 опор ВЛ 35 кВ и 4 400 изоляторов. В рамках программы по повышению эстетической привлекательности объектов энергетики в нарядные бело-синие цвета покрасили 80 опор высоковольтных линий, расположенных в парках, скверах, крупных транспортных развязках, выполнили прожекторную светодиодную подсветку четырех 30-метровых опор в Белгороде и мачты связи в Борисовке.

- Своевременная и полная реализация всех мероприятий программы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса является ключевым условием для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в сезон пиковых нагрузок, - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. - Подготовку к нему мы ведем максимально открыто в режиме постоянного мониторинга состояния сети, в строгом соответствии с установленными сроками и с соблюдением качества выполнения поставленных задач. Основной объем запланированных работ будет завершен уже в сентябре текущего года.

В планах текущего года у белгородских энергетиков отремонтировать 704 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 158 высоковольтных и 686 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистить и расширить 585 га просек ЛЭП. При этом до 90% от общего объема работ выполняется без привлечения подрядных организаций, в частности, весь ремонт линий и подстанций 0,4-10 кВ.