В Белгороде состоялась серия концертов на фоне заката

Музыкальные встречи оттенял закат и таинственный замок. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Природа, фактурный замок, волшебный закат и прекрасная музыка – проект Белгородской филармонии был встречен публикой с большим воодушевлением.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В течение трех вечеров замок Utark встречал гостей. Причем, речь идет не только о любителях музыки, но и об участниках концертов – свое творчество и добрые эмоции дарили и приглашенные артисты.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В первый день тон мероприятию задавали представители Биг-бэнда No Comment, возглавляемые дирижерами Владимиром Уваровым и Игорем Овчаровым. Особенно приятно, что этот белгородский эстрадно-джазовый коллектив входит в десятку лучших джазовых оркестров России. Зрители не только наслаждались мировыми шедеврами джазовой музыки, но и с удовольствием танцевали.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во второй день серии главным действующим лицом выступил концертный оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии (дирижеры — Юрий Меркулов и Юрий Юрин). В этот вечер публика с удовольствием подпевала: музыкальная программа состояла из знаменитых всенародно любимых зарубежных мелодий и хитов.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Завершающий концерт серии дал Камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик и его друзья. Классика Моцарта и Баха, романтичные танго Пьяццоллы и многие другие произведения воспринимались на фоне заката и замка по-особенному.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Даже громкая свадьба на противоположном берегу водоема вызывала не раздражение, а шутки зрителей и выступающих.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Прекрасным финальным аккордом концертов на закате смело можно назвать выступление директора филармонии. В конце третьего музыкального дня Светлана Боруха озвучила предложение о проведении еще нескольких концертов в замке. Публика ответила бурными одобрительными аплодисментами.

Что ж, ждем новых музыкальных встреч на лоне одного из самых романтичных мест Белгородчины.