Инструкция для избирателей: как проголосовать онлайн в Курской и Ярославской областях

Для участия в дистанционном голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

13 сентября в единый день голосования у избирателей Курской и Ярославской областей впервые появится возможность проголосовать дистанционно. Это стало возможным благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По решению ЦИК система ДЭГ будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва в одномандатных избирательных округах: Сеймском — № 110 в Курской области и Ярославском — № 194. Проголосовать онлайн можно будет досрочно — 11 и 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября.

Чтобы проголосовать онлайн, избирателям необходимо:

1. Подать заявление для участия в дистанционном голосовании на портале госуслуг до 24:00 8 сентября.

2. Зайти на сайт электронного голосования https://vybory.gov.ru с 8:00 11 сентября до 20:00 13 сентября (мск).

3. Авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг.

4. Для получения доступа к электронному бюллетеню ввести код из СМС, полученного на телефон, указанный в личном кабинете на портале госуслуг.

5. Сделать свой выбор и проголосовать.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Информацию о том, как это сделать можно посмотреть по ссылке.

Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке. Это сделано для того, чтобы полностью исключить возможность неоднократного голосования.

Для консультации по дистанционному голосованию открыта горячая линия: 8-800-200-00-20 (для звонков по России), +7 (499) 754-00-20 (для звонков из-за рубежа).

Система ДЭГ разработана «Ростелекомом» по заданию ЦИК России при поддержке Минкомсвязи в рамках национальной программы «Цифровая экономика».