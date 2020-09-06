Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 сентября 2020: В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 14 новых пациентов

В Белгороде за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 14 новых пациентов. Фото: "КП" Архив

За минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 пациента. Из них 14 случаев приходится на Белгород. Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 7 610 человек.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации в белгородской области находится 317 человек, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По контакту с заболевшими изолировано 6 406 белгородцев.

Распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

В Белгороде с начала пандемии COVID-19 заболели 1 531 пациент. Следом по статистическим данным идет Старооскольский городской округ, где на вирусной инфекцией заболели1 253 жителя (+3 за минувшие сутки), Далее – Белгородский район – 876 заболеваний (+3 за сутки). В Губкинском городском округе за минувшие сутки выявлено 5 новых случаев заболевания, всего – 486.

У наших соседей – Воронежской области – за минувшие сутки выявлено 107 новых случаев COVID-19, всего – 14 752. В Орловской области – 48, всего – 7 326, в Курской – 22, всего 7 291, в Тамбовской – 26, всего – 6 905, в Липецкой – 31, всего – 5 288.

В России за минувшие сутки выявлено 5 195 случаев заболевания, 61 умер от заражения коронавирусом. Жертвами опасной инфекции в Белгородской области с начала истории заболевания в регионе стали 58 человек.