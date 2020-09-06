В Белгородской области столкнулись два электровоза

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

При мониторинге блогосферы 6 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по белгородской области, была выявлена информация, что в 4 часа 55 минут в Губкинском городском округе произошло столкновение двух электровозов. Один их электровозов при столкновении загорелся. Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работал дежурный караул пожарно-спасательной части № 57.

Спасители напоминают белгородцам, что в случае происшествия, нужно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Также можно позвонить на Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.