Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 сентября 2020: В каких районах наибольшее число заболевших

В каких районах области зарегистрировано наибольшее число заболевших. Фото: "КП" Архив

Статистика заболеваний в Белгородской области пошла на спад. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 38 новых случаев заболеваний коронавирусом (по состоянию на 4 сентября в области коронавирусная инфекция была подтверждена у 40 пациента, 3 сентября – 42). Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 7 569 человек.

По данным областного штаба по борьбе с распространением СOVID-19 на 4 сентября в области на госпитализации находится 321 человек, 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наибольшее число заражений пришлось на Белгород – 14 случаев (всего с начала пандемии СOVID-19 заболели 1 510 пациентов). Следом по числу заражений идет Белгородский район – 3 случая (всего – 867). В Старооскольском городском округе, который по общему числу заражений с начала истории заболеваний идет на втором месте после областного центра, за сутки только 1 случай заболеваний, всего – 1 244.

Распределение новых случаев заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 5 205 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 249 случаев (24,0%) — у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 1 020 310 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 838 126.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 379 человек. Больше всего выписано в Москве – 1 312 пациентов и у наших соседей по Центральному Черноземью – в Воронежской области – 234 выздоровевших.

Число летальных случаев за все время составило 17 759. В Белгородской области жертвами опасной инфекции с начала пандемии стали 58 жителей.