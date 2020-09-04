Белгородские энергетики подвели промежуточные итоги реализации инвестиционной программы 2020 года

Игорь Маковский: «Инвестиционная программа Белгородэнерго направлена на обеспечение опережающего развития сетевой инфраструктуры для социально-экономического роста территории». фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За 7 месяцев энергетическая мощность электросетевого комплекса выросла на 30,8 МВА, в населенных пунктах области в общей сложности построено и реконструировано 196,8 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели промежуточные итоги реализации инвестиционной программы текущего года.

Основные средства направлены на повышение надежности, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, реализацию программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

К числу наиболее крупных проектов относится масштабная автоматизация распределительной сети с созданием системы дистанционного управления 37 воздушными линиями электропередачи 6-10 кВ в Белгородском, Яковлевском и Валуйском районах области. На наиболее протяженных и значимых участках ВЛ установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель и 75 комплектов индикаторов коротких замыканий, которые позволили автоматизировать оперативное обслуживание сетей. Интеллектуальные коммутационные аппараты в режиме реального времени будут обеспечивать мониторинг состояния сети, а в случае аварийных ситуаций - мгновенно отключать поврежденный участок и резервировать большую часть нагрузки. Таким образом, надежность электроснабжения потребителей значительно улучшится.

Дополнительно в рамках проекта «Цифровой РЭС» на 1637 трансформаторных подстанциях будет обеспечен автоматизированный технический учет электроэнергии. 125 подстанций планируется оборудовать современными системами телемеханики с удаленной передачей данных о состоянии оборудования в Центр управления сетями Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Во втором полугодии в Белгороде продолжится строительство современного Центра управления сетями, призванного объединить управление основной и распределительной сетью региона.

В Яковлевском, Белгородском, Валуйском и Борисовском районах будут внедрены инновационные системы накопления электроэнергии в сетях 0,4 кВ. Напомним, первый сетевой накопитель был установлен в одном из микрорайонов Белгорода в прошлом году для обеспечения нормативного уровня напряжения в пиковые периоды потребления.

В населенных пунктах и микрорайонах индивидуального жилищного строительства в текущем году планируется реконструировать и построить порядка 130 км линий электропередачи 0,4-10 кВ для подключения к централизованному электроснабжению частных застройщиков. Кроме того, все 22 района в текущем году на 100% будут обеспечены цифровой радиосвязью.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Физические объемы годовой инвестиционной программы белгородского филиала «Россети Центр» – это строительство и реконструкция порядка 420 километров линий электропередачи, ввод в работу 59 мегавольт-ампер дополнительной трансформаторной мощности, реализация передовых с точки зрения современных цифровых технологий проектов, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – Совместно с правительством региона мы стараемся работать на перспективу, чтобы обеспечить опережающее развитие инфраструктуры для социально-экономического роста территории. Нашими приоритетами остаются безусловный рост надежности, качества и безопасности электроснабжения, а также удовлетворение спроса, который формируют потребители Белгородской области».

Объем капитальных вложений составит порядка 2,7 млрд рублей с НДС.