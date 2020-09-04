На Чернянской земле прошел масштабный праздник

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Ежегодно торжества проходят в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Поэтому начались они с Божественной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Позже гостей и жителей района ожидали многочисленные сюрпризы – выставки декоративно-прикладного творчества мастеров народных ремесел и картин местных художников, многочисленные мастер-классы и тематические фотозоны, красочные выступления местных и приглашенных артистов, различные спортивные состязания и еще много чего интересного.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

По доброй традиции самых достойных граждан чествовали в рамках праздничных мероприятий. Эта торжественная часть праздника прошла на летней концертной площадке парка культуры и отдыха им. М. Горького. Под дружные аплодисменты награды получили лучшие представители предприятий и организаций, многодетные семьи, а также победители различных районных конкурсов.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Мы гордимся трудовыми подвигами чернянцев, чей вклад внесен не только в летопись района, но и в историю Белгородской области и нашей любимой страны в целом, - улыбается Татьяна Круглякова, глава администрации Чернянского района. К слову, управленческая команда, возглавляемая Татьяной Петровной, заняла первое место в рейтинге муниципалитетов области. – Чернянский район для нас – это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров и поколений в единое целое! Уверена, что трудолюбие и бережное отношение к родной земле со стороны наших земляков, станут залогом дальнейшего его устойчивого развития.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Одним же из самых трогательных моментов стало вручение Свидетельства о внесении в Книгу Почета Чернянского района имени Валентины Егоровны Юницкой – ветерана труда и обладательницы знака «Отличник здравоохранения». Уважаемый в районе доктор не могла сдержать эмоций:

- Когда я работала, то на капризы больного никогда не обращала внимания – мне ведь нужно вылечить человека, поставить его на ноги. Извините меня, если вдруг кто-то когда-то на это обиделся. Сегодня я очень счастлива и благодарна всем вам. Искренне благодарю администрацию: Думала, что меня уже забыли, но, оказалось, нет. Очень приятно, что земляки подходят ко мне, поздравляют, улыбаются. Спасибо!

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Завершился этот насыщенный день выступлением духового оркестра в парке культуры и отдыха, концертом на центральной площади районного центра и невероятным огненным шоу.