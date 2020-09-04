В Губкине открыли обновленный городской парк

Фото: Александр Белашов.

Работы проведены в рамках Программы о социально-экономическом партнерстве Компании с правительством Белгородской области. Напомним, ее общий объем в 2020 году превысил 8,55 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 – средства Компании. Благодаря этому программы в Губкине продолжается поддержка горно-политехнического колледжа и филиала НИТУ «МИСиС». Также средства направлены реконструкцию Гимназии №6, поддержку учреждений культуры, установку спортивных и игровых площадок и создание архитектурно-пространственной стратегии развития города.

- Металлоинвест стремится, чтобы города, где живут и работают наши сотрудники,были комфортными и благоустроенными, – прокомментировала Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Надеемся, что «Парк детства» станет новой точкой притяжения для горожан и их гостей. Приятно видеть, как с нашей помощью шаг за шагом Губкин становится всё более привлекательным и современным городом.

В обновленном парке появились зоны отдыха с шезлонгами и теневыми навесами, площадка с уличными тренажёрами и большая игровая территория для детей. Она оснащена игровыми комплексами производства одного из мировых лидеров в создании креативных игровых объектов. Например, 30-метровой канатной дорогой и монорельсом, горкой, стилизованной под пиратский корабль и комплексом для лазания, а также разнообразными качелями, вертушками.

Фото: Александр Белашов.

- Новый парк – это подарок детям от их мам и пап, дедушек и бабушек, которые работают на нашем комбинате, – сказал Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК». – Находясь здесь, мы видим, как труд лебединцев приносит пользу городу. Ведь он – самый лучший! Мы должны вместе делать его с каждым днём ярче, красивее и уютнее.

На средства Компании также была проведена реконструкция центральной аллеи парка, сделаны пешеходные дорожки, установлены системы освещения, оповещения, видеонаблюдения и Wi-Fi. Для самых маленьких гостей парка по всей территории установили фигуры мультипликационных персонажей.

- Проект по реновации старого парка был разработан по многочисленным запросам жителей города, – отметил Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Мы изучили мировые практики и воплотили в жизнь лучшие из них. Многие объекты – тренажёры, игровые комплексы – не имеют аналогов не только в нашем регионе, но и за его пределами. У нас получилось сделать в городе яркий уголок детства, который объединит губкинцев и подарит им много добрых эмоций.

- Выражаю искреннюю признательность Металлоинвесту и Лебединскому ГОКуза то, что благодаря их поддержке появился такой прекрасный парк, – сказал Андрей Гаевой, глава администрации Губкинского городского округа. – Совместными усилиями мы реализовали нашу давнюю мечту – сделать эту часть города красочной, комфортной и привлекательной для горожан.