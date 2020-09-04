Свои знания о Великой Отечественной войне проверили почти 8,5 тысяч воронежцев

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Диктант состоялся 3 сентября в регионе при поддержке Воронежской областной Думы и Молодежного парламента.

В 2020 году «Диктант Победы» проводился более чем на 7,5 тыс. площадок во всех регионах России, во всех населенных пунктах с численностью жителей от 5 тысяч человек. Кроме того, к акции присоединились 75 иностранных государств. По состоянию на полдень 3 сентября для написания диктанта всего зарегистрировались около 900 тысяч человек. В Воронежской области для проведения акции было организовано 105 площадок. Для участия зарегистрировались более 8,5 тыс. человек.

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На одной из центральных площадок, которая была подготовлена на территории Музея-диорамы, прошел тест на знания по истории Великой Отечественной войны и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Вместе с ним здесь написали диктант еще около 50 человек. Среди них председатель Воронежского отделения общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский, депутат Воронежской областной Думы Роман Жогов, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников, заслуженный мастер спорта России Виктория Комова, депутат Воронежской городской Думы Марина Бочарова, председатель Молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова.

Отметим, что в текущем году в регионе было значительно увеличено число площадок для проведения «Диктанта Победы». Тест проходили в воинских частях, в Росгвардии, в военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, в институтах МВД и МЧС и во всех вузах, техникумах и школах. Помимо очных площадок работала также онлайн-площадка, где любой желающий мог проверить свои знания.

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В этом году организаторы приняли решение увеличить количество заданий в тесте до 25. Как и прежде, все вопросы были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Каждому участнику на прохождение теста отводилось 45 минут.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил значимость того, что в акции принимают участие люди всех возрастов – от самых молодых до старшего поколения, поскольку это важно для защиты исторической правды. В дальнейшем участники диктанта наверняка сами захотят еще больше узнать о событиях Великой Отечественной войны, проследить фронтовой путь своих родных, передать эти знания своим детям и внукам, а это значит, что одна из главных долгосрочных целей «Диктанта Победы» будет достигнута.

Результаты написания диктанта будут опубликованы через неделю на сайте диктантпобеды.рф и на официальных сайтах организаторов. Согласно положению, в каждом регионе победителями будут признаны 5 участников, однако по решению оргкомитета их число может быть увеличено. На федеральном уровне победителями выберут 20 участников из тех, кто набрал максимальное количество баллов за наименьшее время. По решению оргкомитета количество федеральных победителей также может быть увеличено.

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К слову, Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало всем учебным заведениям включить в портфолио абитуриентов акцию «Диктант Победы», поэтому победителям будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Напомним, в 2019 году в акции приняли участие 150 тысяч человек. Правильно на все задания ответили более 5,5 тыс. участников, из них 24 человека набрали максимальное количество баллов за пять минут. В Воронежской области в акции приняли участие более 1500 жителей региона. Максимальный балл за минимальное время набрали 36 воронежцев.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы