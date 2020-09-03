Новые автомобили для Губкинской ЦРБ

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Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», приобрёл для Губкинской центральной районной больницы автомобили общей стоимостью 5,2 миллиона рублей. Напомним, ранее комбинат передал больнице современное медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и препараты для лечения пациентов с COVID-19 на сумму более 15 миллионов рублей.

- Для нас принципиально важно не только максимально защитить сотрудников и членов их семей, но и поддержать в борьбе с коронавирусом всех жителей наших городов, – отметила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы помогаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений, оснащать их современным высокотехнологичным оборудованием с целью повысить качество медицинской помощи как во время пандемии, так и в долгосрочной перспективе.

Новые автомобили крайне необходимы для работы амбулаторной службы, выезда мобильных бригад для оказания помощи пациентам на дому, заборов биоматериала, передачи лекарств тяжелобольным, в том числе, в самых отдаленных уголках Губкинского городского округа. Автомобиль «Скорой помощи»,оснащенный современным, в том числе, реанимационным, оборудованием, будет использоваться для транспортировки пациентов.

ЛГОК традиционно помогает медикам, приобретая оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарства.

- Выражаю большую благодарность нашем надежному, ответственному партнеру – компании «Металлоинвест», – подчеркнула Наталия Зубарева, заместитель губернатора области — начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения. – Компания протянула нам руку помощи с самого начала пандемии, когда наша система здравоохранения проходила проверку на прочность и требовалось мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Благодаря этой поддержке мы выстояли в борьбе с коронавирусом.

- Новые автомобили – своевременный и крайне необходимый для врачей подарок от компании «Металлоинвест», – сказала Ирина Кротова, главный врач Губкинской ЦРБ. – Многим нашим пациентам мы оказываем помощь на дому, есть такие, которые не могут сами добраться в больницу или нуждаются в транспортировке. Теперь мы сможем помогать им оперативнее. Спасибо за это Металлоинвесту!.

Объём поддержки медицинских учреждений регионов присутствия Компании составляет 2 миллиарда рублей. В масштабную программу поддержки входят организации Старого Оскола и Губкина, Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). Её целями являются расширение долгосрочных возможностей системы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.