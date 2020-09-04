ВТБ Капитал Инвестиции заключил договор на управление средствами эндаумент-фонда БГТУ имени Шухова

БГТУ им. В.Г. Шухова - один из опорных вузов Российской Федерации.

ВТБ Капитал Управление активами, являющееся частью единой платформы инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции, заключило договоры на управление средствами эндаумент-фондов Петрозаводского государственного университета и Белгородского технологического университета им. В.Г. Шухова.

К настоящему моменту ВТБ Капитал Управление активами управляет средствами 74 фондов в 7 федеральных округах РФ. Объем средств составляет более 11 миллиардов рублей.

ВТБ Капитал Инвестиции являются лидером на рынке услуг доверительного управления эндаумент-фондами. Компания, входящая в состав группы Банк ВТБ (ПАО), успешно инвестируют средства целевых капиталов крупнейших эндаументов страны в области образования, культуры и искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества, а также управляет активами крупнейших негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, средствами Пенсионного Фонда РФ, компенсационными фондами саморегулируемых организаций, активами частных клиентов и прочими активами более чем на 1 триллион рублей. Среди партнеров ВТБ Капитал Управление активами - Фонд поддержки Третьяковской галереи, Фонд «Сколтех», крупнейшие ВУЗы (МГИМО, СПбГУ, ВШМ, ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова и других), ряд других социально значимых фондов.

- Институт эндаумент-фондов в мире зарекомендовал себя как надежный источник внебюджетного финансирования не только в учебных заведениях, но и в сфере культуры, искусства, медицины и любительского спорта. За такими инструментами финансирования – будущее, и мы будем активно развивать данное направление, предлагая инновационные решения и экспертизу нашим клиентам, которые только планируют создать свой эндаумент-фонд. Уже сейчас мы управляем эндаументами практически по всей стране и видим, как популярность таких фондов растет, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.