ВТБ в Белгородской области нарастил ресурсный портфель на 22%

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По итогам первого полугодия 2020-го банк увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 22%, до 78,5 миллиарда рублей.

Наибольшая динамика отмечается в розничном направлении: кредитный портфель по итогам первого полугодия составил 22,9 миллиарда рублей (+9% с начала года). Портфель ипотеки достиг 7,2 миллиарда, увеличившись на 23%. Портфель кредитов наличными вырос на 4%, до 13,4 миллиарда. Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона свыше 8 тысяч кредитов на сумму 5,9 миллиарда рублей. На покупку жилья банк - 1,3 тысячи на 2,5 миллиарда. Объем выдач кредитов наличными составил 3,1 миллиарда (свыше 6 тысяч займов).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 53,5 миллиарда рублей (+ 20% за полгода). Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвестиционным продуктам – инвестиционный портфель увеличился на 28%, до 10,5 миллиарда.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте на отчетную дату зафиксирован на уровне 23,9 миллиарда рублей. Портфель кредитов среднему и малому бизнесу составил 14,8 миллиарда. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 25 миллиардов (+26%). Две трети от этой суммы – 16,6 миллиарда – составляет доля клиентов СМБ, прирост за полгода – 15%.

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- Несмотря на снижение экономической активности в регионе вследствие пандемии коронавируса, нам удалось стабилизировать динамику ключевых бизнес-показателей. По отдельным направлениям мы смогли даже увеличить долю своего присутствия на рынке. Наибольшими темпами рос ресурсный портфель – как в корпоративном, так и в массовом сегменте, где мы по-прежнему отмечаем высокий спрос на инвестиционные продукты. Но ключевым направлением работы в первом полугодии стали программы поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19. С начала апреля до настоящего времени Банк ВТБ (ПАО) в регионе оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 2,9 миллиарда рублей.