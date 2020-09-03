В Белгороде по факту гибели на стройке 16-летнего студента задержаны два сотрудника строительной компании

Скриншот видео пресс-службы регионального Следственного комитета.

В Белгороде продолжается расследование уголовного дела по факту происшествия на строительном объекте, где погиб 16-летний студент и двое 16-летних получили трамвы различно степени тяжести. Сейчас ребята находятся в больнице. По решению и.о. руководителя управления уголовное дело передано для расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Задержаны два сотрудника строительной фирмы, где произошло чрезвычайное происшествие.

По подозрению в совершении преступления задержан подрядчик строительства – 42-летний генеральный директор компании, которому принадлежит не отвечающее требованиям безопасности оборудование (строительная люлька). Также задержан субподрядчик – 32-летний индивидуальный предприниматель, который привлек несовершеннолетних к работам, но при этом не обеспечил их средствами защиты и не провел необходимый инструктаж.

Следователь, криминалист и эксперт повторно осмотрели место происшествия, изъяли необходимые документы.

Напомним, что 1 сентября 2020 года после учебы трое 16-летних учащихся индустриального колледжа пошли на стройку на улице Есенина областного центра с целью подработать. Подростки были направлены на уборку мусора на 7 этаже строящегося здания. Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты 7 этажа.