В Белгороде полицейские провели еще один масштабный поквартирный обход

Профилактические мероприятия проходят по всей области. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В среду, 2 сентября, в Белгороде 185 сотрудников полиции вышли в профилактический рейд. Вместе с добровольцами и студентами правоохранительного колледжа они провели поквартирный обход в спальных районах Харьковской горы. Целью мероприятия было достучаться до каждого жителя города и предупредить о мошенниках.

- Несмотря на проведение профилактических мероприятий, проблема остается актуальной. Работа в этом направлении будет продолжена, - сообщил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгородской области Александр Толдинов.

Цель мероприятия - достучаться до каждого жителя города и предупредить о мошенниках.

Отметим, что буквально на днях от действий мошенников пострадал еще один житель города – 54-летний мужчина. Ему позвонили лже-сотрудники банка и сообщили, что от его имени кто-то оформил кредит. Аферисты уверяли, что если он переведет деньги на указанные ими счета, то у банка к нему не будет никаких претензий.

- В итоге мужчина сам взял кредит и перечислил на мобильные номера злоумышленников 380 тысяч рублей. По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливаются, - сообщил заместитель начальника отдела №3 СУ УМВД России по г. Белгороду Александр Каргин.

185 сотрудников полиции вышли в профилактический рейд вместе с добровольцами и студентами правоохранительного колледжа.

Профилактические мероприятия проходят по всей области. Полицейские напоминают, что мошенники под видом сотрудников банка также могут сообщить о попытках несанкционированного списания денег со счета. Правоохранители призывают не верить аферистам и не переводить деньги на незнакомые счета. Для проверки сохранности сбережений обратитесь в банк лично или по номеру, указанном на обратной стороне банковской карты.