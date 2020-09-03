Около 20 процентов россиян готовы проголосовать за новую партию

В последнюю неделю лета федеральные социологические службы выпустили рейтинги партий.

На минувшей неделе все крупные социологические службы России опубликовали рейтинги партий. К ФОМ, ВЦИОМ и Леваде присоединились крупные телеграмм-каналы и независимые социологические службы. Картина в России складывается однозначная: парламентские партии не увеличивают свои показатели, в отличие от новых партий. Результаты в Белгородской области укладываются в общефедеральные тренды.

В последнюю неделю лета федеральные социологические службы выпустили рейтинги партий. Цифры проведенных исследований стали неожиданными для федеральных политических «тяжеловесов». К примеру, рейтинг КПРФ сегодня не превышает, по мнению ФОМ, 12-13%. Не лучше обстоят дела и у ЛДПР – с июля рейтинг партии упал на 3%, и сегодня находится на отметке 10%. «Справедливая Россия» которую неделю не выходит в рейтинге за отметку 5%, а партия власти не преодолела цифру в 30%. На этом фоне неожиданным выглядит ответ на вопрос о новых партиях. Более 18% опрошенных россиян готовы сегодня проголосовать за новую партию. Это самый высокий процент с августа 2019 года. Схожие цифры на неделе опубликовал и ВЦИОМ.

Свое исследование на прошедшей неделе сделал и ведущий российский политический телеграмм-канал «Незыгарь». Его редакция опросила своих читателей о предпочтениях именно в сегменте новых партий. Рейтинг «Незыгаря» составлен на основе ответов респондентов соцопросов, оценок политологов-экспертов, числу упоминаний в СМИ и поисковых запросов к бюджету и количеству электоральных кампаний в региональные парламенты.

По этим данным, среди новых партий уверенно лидирует партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 29%. На втором месте идет «Партия Роста» с отставанием на 11 пунктов – 18%. Интересно, что новые партии «Зеленая Альтернатива» и «Партия прямой демократии» набрали, соответственно 1% и 0,56%.

В Белгородской области на неделе социологическое исследование провела партия «НОВЫЕ ЛЮДИ». Партия пыталась выяснить отношение белгородцев к недопуску новых людей к выборам в областную Думу. 83% респондентов сказали, что решение избиркома не допустить партию до выборов было несправедливым. На вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня» - 15% опрошенных отдали свой голос за «НОВЫХ ЛЮДЕЙ».

*ФОМ: опрос прошли 4000 респондентов, 21-23.08

**ВЦИОМ: данные за 17-22.08, опрошено 3200 респондентов

*** «Незыгарь» 78,3 тысячи прошли опрос 29.08.2020г.