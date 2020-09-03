Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 сентября 2020: Как выбрать арбуз, чтобы не заразиться COVID-19

Как выбрать арбуз, чтобы не заразиться COVID-19. Фото: "КП" Архив

В областном оперативном штабе рассказали, что овощи, фрукты и ягоды, которые мы покупаем на рынках ил в других местах, при употреблении нужно тщательно мыть. Это особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции. И, кстати, напомнили, как именно нужно выбирать арбузы, которыми сейчас так любят полакомиться все, от мала до велика, чтобы не заболеть.

Роспотребнадзор напоминает, что покупать арбузы нужно в специализированных торговых точках. У продавца должны быть сопроводительные документы на товар и медицинская книжка. При этом арбузы должны быть размещены в специальных поддонах, а продавец обязан соблюдать общие гигиенические требования.

Признаки зрелости определяют по сухой плодоножке, четким контрастным полосам, верхний слой должен быть без матового налета, на боку видно желтое земляное пятно, при ударе согнутым пальцев зрелый арбуз издает звонкий звук, при сжатии слегка потрескивает.

Признаки наличия нитратов можно определить по мякоти — она ярко-красная с фиолетовым оттенком. Также у нитратного арбуза волокна, которые идут от сердцевины к корочке не белые, а желтоватого оттенка. Поверхность среза гладкая, без крупинок.

Также Роспотребнадзор рекомендует покупать арбузы среднего размера, а вырезать на пробу кусочек, чтобы убедиться в зрелости, не стоит. В месте разреза быстро размножаются микроорганизмы. Перед едой арбуз нужно тщательно вымыть, недоеденный — хранить в холодильнике. Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах, есть его нельзя, можно получить отравление.

Кстати, рекомендации тщательно мыть перед употреблением касаются не только арбузов, но и всех фруктов, ягод и овощей, принесенных домой.

Напомним, что за минувшие сутки в области коронавирусной инфекцией заразились 44 человека, всего с начала пандемии — 7 449. На госпитализации находится 321 белгородец, 31 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число заражений приходится на областной центр — 10 человек, с начала пандемии — 1 488. Следом идет Старооскольский горокруге, где число новых заражений составило 5 случаев, с начала пандемии — 1 234. В Белгородской районе за минувшие сутки заболело 4 человека, всего — 860 человек.

Число жертв коронавируса в области прежнее — 58 человек.