Белгородские сотрудники ППС с начала года раскрыли 460 преступлений

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 2 сентября, знаменательная дата – 97 лет исполняется со дня образования патрульно-постовой службы. В системе МВД подразделение является одним из ключевых звеньев.

Сложно представить себе охрану общественного порядка без сотрудников ППС. Ведь именно они одними из первых приходят на помощь гражданам в самых разных ситуациях и приезжают на места происшествий.

Каждый день по всей Белгородской области на дежурство заступают пешие и автопатрули, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Так, в июле 2017 года в Белгороде сотрудники ППСП, находясь на службе, предотвратили нападение агрессивной собаки на ребенка. Летом того же года на одной из улиц города патрульные помогли мужчине вызволить двухлетнего малыша из заблокированного автомобиля. В 2018 году сотрудник подразделения задержал злоумышленника, который удерживал в автомобиле водителя такси, угрожая ему ножом. В августе 2019 года патрульные спасли жизнь мужчине, которому стало плохо с сердцем прямо на остановке. Минувшей зимой в Ракитянском районе патрульные, вовремя заметив на мосту девушку, не позволили ей совершить необдуманный поступок.

Только за восемь месяцев с начала 2020 года белгородские сотрудники ППСП раскрыли 460 преступлений, из которых более 40 тяжких и особо тяжких, 95 краж, 35 грабежей, 3 разбоя и 73 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. К тому же им удалось пресечь более 27 тысяч административных правонарушений. В свой профессиональный праздник патрульные все также на службе, чтобы обеспечить безопасную жизнь жителям региона.