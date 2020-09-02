На дорогах Белгородской области за сутки в ДТП пострадали 10 человек

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На территории области 1 сентября произошло 8 ДТП, в результате которых 10 человек получили телесные повреждения. Львиная доля происшествий на дорогах приходится на областной центр.

Так, утром, около 7:45 24-летний водитель «четырнадцатой» столкнулся с «Фольксваген Scirocco», за рулем которого была 23-летняя автомобилистка. По предварительным данным, Молодой человек не предоставил преимущества при повороте. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.

Днем, около 13:10 36-летний водитель «Хендай Солярис», на пересечении малой Богданки и ул. Н. Островского, наехал на 34-летнюю женщину. По предварительным данным, пострадавшая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с травмами была доставлена в больницу.

В 16:35 59-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по ул. Щорса в сторону проспекта Б. Хмельницкого, резко затормозил. В результате упала двухмесячная девочка, находившаяся в детской коляске в салоне автобуса. Малышка получила телесные повреждения.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В районе 6 часов вечера 35-летний мужчина за рулем «Опель Инсигния» сбил 36-летнего велосипедиста на регулируемом перекрестке пр. Белгородский и ул. Н.Чумичова. Пострадавший, по предварительным данным, пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП мужчину с травмами доставили в лечебное учреждение.

Еще одно ДТП произошло в Белгороде около 19:30 на ул. 5 Августа. Столкнулись мопед и легковая. По предварительным данным, 56-летний водитель мопеда «Сузуки» получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В поселке Майский Белгородского района, около 8 утра, 44-летний водитель «Приоры» сбил 53-летнюю женщину. По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами доставили в лечебное учреждение.

В Валуйском городском округе днем столкнулись «Тойота Авенсис» и «Деу Нексия». По предварительным данным, 66-летний водитель «японца» не предоставил преимущества на перекрестке встречному автомобилю, за рулем которого был 38-летний автомобилист. В результате ДТП водитель автомобиля «Деу Нексия» и 64-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Авенсис» получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение.

Ночью в Красногвардейском районе 32-летний водитель «четырнадцатой» врезался в опору ЛЭП. По предварительным данным, автомобилист не учел безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал на обочину, где его ждало препятствие. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.