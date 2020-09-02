Металлоинвест: создавая будущее вместе

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с различными аспектами развития Компании.

Металлоинвест – один из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. В 2019 году в консолидированные бюджеты Белгородской, Курской и Оренбургской областей было перечислено более 36,3 млрд рублей налогов. А ключевыми направлениями соцподдержки Компании стали развитие на территориях присутствия социально-культурной среды, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка сферы образования, спорта, а также незащищенных слоев населения.

- Мы впервые представляем единый отчет, отражающий всесторонний вклад Компании в развитие общества: в производственной, экологической и социальной сферах, – отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Наши города – не просто место, где мы работаем, это наш дом. Совместно с активными жителями городов мы меняем жизнь к лучшему.

«Создавая будущее вместе» - такое название носит Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии, которые впервые подготовлены в формате единого документа.

В мероприятии приняли участие руководители УК «Металлоинвест» и предприятий Компании, представители партнеров, клиентов и поставщиков, органов власти, финансового сообщества, вузов, эксперты в области устойчивого развития из различных индустрий.

- Мы убеждены, что будущее развитие металлургии неразрывно связано с активным использованием металлизированного сырья, – заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность всей цепочки производства. Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по производству ГБЖ в Курской области, поставщиком сырья для которого станет Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. Этот проект укрепит лидерство российской металлургии на мировом рынке.

Назим Эфендиев рассказал о реализации инвестиционного проекта в Курской области.

- Процесс прямого восстановления железа – это самая современная «зелёная» технология получения железа из руды, экологичность которой не вызывает никаких сомнений. Комплекс ГБЖ-3 прошёл государственную экспертизу, подтвердившую, что производство не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, – отметил Олег Юрьевич. – Что касается природоохранных мероприятий, то только в 2019 году на их реализацию Металлоинвест направил около трёх миллиардов рублей. Забота об экологии – один из фундаментов развития компании, нашего предприятия, благополучия людей и региона.О преимуществах применения процесса прямого восстановления железа и природоохранных мероприятиях, проводимых на Лебединском ГОКе, рассказал Олег Михайлов, управляющий директор предприятия.

- Нашим ключевым приоритетом остается охрана труда и промышленная безопасность, – подчеркнул первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. - Компания целенаправленно инвестирует в эту сферу, внедряет лучшие на сегодняшний день практики. Мы также формируем культуру нулевой терпимости к любым проявлениям нарушений техники безопасности.

В мероприятии приняли участие представители Компании, ее партнеров и клиентов, органов власти и финансового сообщества, авторитетные эксперты.

В 2019 году Компания утвердила Экологическую программу до 2025 года. В настоящее время началась разработка Климатической программы, в которой будут сформулированы цели по сокращению эмиссии парниковых газов. Кроме того, в прошлом году Металлоинвест присоединился к сети Глобального договора ООН, принял Политику устойчивого развития и Политику по правам человека.

Полная версия Единого отчёта: Годовой отчёт (PDF), Отчёт об устойчивом развитии (PDF).